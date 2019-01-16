«Три билборда» с призывом убрать снег появились в Омске

В Омске появились таблички с призывом к властям убрать на улицах снег. Судя по фотографии, опубликованной в телеграм-канале «ОмГорСовет», жители вдохновились идей фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Омичи так же, как и героиня картины, хотят добиться от властей справедливости и действий.

«Снег не убирают — его сгребают в сторону», «Ответственных не увольняют — им платят премии», «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?» — вот такие слова написали жители на красном фоне.

По информации «ОмГорСовета», таблички установили на улице 6-я Шинная. Но в городском управлении дорожного хозяйства и благоустройства сказали, что табличек там не нашли, и предположили, что это не более чем фотошоп, но добавили, что снег обязательно уберут.

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Затем в городе появились новые таблички, уже на другой улице с новыми надписями: «Вместо того, чтобы просто убрать снег», «Чиновники решили доказать, что табличек нет», «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?».

В интервью «Комсомольской правде — Омск» директор местного управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров не согласился с претензиями: «Я считаю, что на отметку “хорошо” мы работаем. Мы уже на середину января вывезли 343 тысячи кубов снега».