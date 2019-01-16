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14:02 (мск), источник: N + 1

Бутилированная вода сделала зеленый чай полезнее

При этом он также показался людям более горьким.

Источник: Free-Photos/СС0

Американские исследователи проверили вкусовые и полезные свойства черного и зеленого чая, заваренного в воде из-под крана, бутилированной и деионизированной воде. Они выяснили, что наиболее полезным зеленый чай делает именно бутилированная вода: в таком напитке больше содержание антиоксидантов катехинов. Это также делает чай более горьким, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nutrients.

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Разные виды чая требуют разных способов заварки: это касается температуры воды, количества чайных листьев и времени настоя. К примеру, зеленый чай лучше заваривать при температуре около 90 градусов Цельсия и держать его на пару минут меньше, чем черный чай. Вкусовые качества напитка также могут зависеть от состава воды, которая используется для заварки — и точно также она может влиять на его полезные свойства.

Проверить, как полезные и вкусовые свойства черного и зеленого чая зависят от воды, которая используется для заварки, решили ученые из Корнеллского университета под руководством Мелани Франкс (Melanie Franks). Для эксперимента использовали три вида воды: воду из-под крана в городе Итака (штат Нью-Йорк), бутилированную воду и деионизированную воду. До начала исследования в каждой воде измерили уровни кальция, магния, железа, натрия, меди и хлора.

После этого в каждой воде заварили зеленый и черный чай: для чистоты эксперимента ученые использовали одинаковую температуру, отношение чая к объему воды, одинаковые чайники и время заварки.

Получившиеся напитки сравнили по цвету, мутности и содержанию галлата эпигаллокатехина — катехина (флавоноида, который в больших количествах содержится в травяных чаях и обладает свойствами антиоксидантов), а вкусовые качества оценили, дав попробовать каждый напиток сотне добровольцев.

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Чай, заваренный в воде из-под крана, оказался темнее, чем чай, заваренный в двух других видах воды. Что касается вкусовых качеств напитка, то для черного чая они не сильно отличались в зависимости от использованных воды. Эффект был, однако, заметен для зеленого чая: участники посчитали напиток, приготовленный с помощью воды из-под крана, вкуснее и слаще (p < 0,001) и менее горькими. При этом наиболее горьким участники посчитали зеленый чай, заваренный в бутилированной воде.

Содержание галлата эпигаллокатехина в зеленом чае, заваренном в бутилированной воде, было в два раза больше, чем в воде из-под крана. Катехины не только играют роль антиоксидантов, но и придают чаю его горький вкус: это означает, что более полезным является именно более горький зеленый чай, заваренный в бутилированной воде. Для того, чтобы получить более приятный по вкусовым качествам напиток, его можно делать с помощью воды из-под крана: тем не менее, стоит учитывать, что минеральный состав воды в определенном регионе может отличаться от того, что был использован в эксперименте.

Елизавета Ивтушок

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