Распятие с клоуном вызвало возмущение арабов-христиан в Израиле
В Израиле не утихает конфликт вокруг противоречивого экспоната Хайфского художественного музея, в котором художник попытался выразить свое отношение к современному обществу потребления.
В Израиле не утихает конфликт вокруг противоречивого экспоната Хайфского художественного музея, в котором художник попытался выразить свое отношение к современному обществу потребления.
Фигура распятого клоуна МакИисуса художника Яна Лейнонена возмутила местных
«То, что, возможно, называется свободой слова и признается нормой в Европе или в Великобритании, здесь не всегда уместно», — сказал