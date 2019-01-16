Свердловский губернатор пообещал жителям упаковку из 12 яиц

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На Урале упаковка всегда будет 10 яиц. Я даже дам поручение, чтобы она была не менее 12 яиц. Евгений Куйвашев Губернатор Свердловской области

Он отметил, что специальные структуры постоянно мониторят цены на региональном рынке на предмет необоснованного повышения. «Бесконтрольный уровень инфляции погубит экономику», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

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11 января «Русская служба Би-би-си» сообщила, что производители продовольственных товаров стали уменьшать упаковку, чтобы скрыть подорожание. Издание сослалось на пост на портале Pikabu, где впервые была опубликована фотография яиц, которые продавались в комплекте из девяти, а не десяти штук.

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, в свою очередь, заявил о недопустимости обмана граждан. Он предложил главе Минпромторга Денису Мантурову ввести единый стандарт фасовки продуктов. По мнению парламентария, фасовка куриных яиц должна быть кратна десяти.

Новость о «девятках» яиц набрала популярность в интервенте. Некоторые пользователи заговорили о о возвращении 1990-х годов.