Северная Осетия с дрона
Лучше гор могут быть только горы с высоты птичьего полета. Посмотрите, как величественно смотрятся зимой ущелья Северной Осетии на снимках с беспилотника.
Лучше гор могут быть только горы с высоты птичьего полета. Посмотрите, как величественно смотрятся зимой ущелья Северной Осетии на снимках с беспилотника.
Северная Осетия — край ущелий. Каждое из них таит в себе свои сюрпризы: будь то уникальный наскальный памятник или древняя башня, которую считают родовым замком сотни осетин. Эти и другие привлекающие туристов места — на снимках участников проекта Kosmaj Project.
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