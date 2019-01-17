Северная Осетия с дрона

Северная Осетия — край ущелий. Каждое из них таит в себе свои сюрпризы: будь то уникальный наскальный памятник или древняя башня, которую считают родовым замком сотни осетин. Эти и другие привлекающие туристов места — на снимках участников проекта Kosmaj Project.