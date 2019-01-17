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13:18 (мск), источник: Это Кавказ

Северная Осетия с дрона

Лучше гор могут быть только горы с высоты птичьего полета. Посмотрите, как величественно смотрятся зимой ущелья Северной Осетии на снимках с беспилотника.

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Северная Осетия — край ущелий. Каждое из них таит в себе свои сюрпризы: будь то уникальный наскальный памятник или древняя башня, которую считают родовым замком сотни осетин. Эти и другие привлекающие туристов места — на снимках участников проекта Kosmaj Project.

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