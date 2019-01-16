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15:32 (мск), источник: N + 1

Вечная мерзлота на севере Сибири нагрелась на градус за 10 лет

Температура вечной мерзлоты на глубинах более 10 метров по всему миру с 2007 года выросла в среднем на 0,29 градуса Цельсия, а в Сибири — почти на один градус.

Источник: Biskaborn et al. Nature Communications, 2019

Исследование об этом опубликовано в журнале Nature Communications.

Многолетняя мерзлота занимает около одной шестой части суши, а в России — примерно треть территории страны, и местами ее глубина достигает полутора километров. Предыдущие исследования показывали, что глобальное изменение климата приведет к дестабилизации мерзлоты, уменьшению ее несущей способности, что опасно для поселений, например, в российской Арктике, и выделению в атмосферу дополнительных выбросов углекислого газа и метана от разложения накопленной органики — таким образом, тающая мерзлота не только сама разрушается из-за изменения климата, но и усиливает его.

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Глобальная научная сеть наблюдений за состоянием мерзлоты Global Terrestrial Network for Permafrost (GTN-P) подготовила первую масштабную оценку роста температуры мерзлоты, который фиксируется уже сегодня. Для этого участники сети из 26 стран с 2007 года, замеряли температуру мерзлоты в Арктике, Антарктике и горных районах на глубине более 10 метров, чтобы исключить сезонные колебания температуры. Всего ученые обследовали 154 точки, по 123 из которым накоплены данные для всего десятилетия.

Оказалось, что за эти десять лет в 71 из 123 скважин температура выросла, а в пяти из них мерзлота уже тает — температура там превысила ноль градусов. В 12 точках на востоке Канады, юге Евразии и на Антарктическом полуострове температура мерзлоты снизилась, а в 40 точках осталась неизменной. Сильнее всего, на 0,9 и 0,93 градуса, потеплело в двух скважинах на северо-востоке и северо-западе Сибири. В Арктике в целом на территориях, где на вечную мерзлоту приходится более 90 процентов площади, температура скважин выросла на 0,3 градуса, в прочих районах — на 0,2 градуса. Температура мерзлоты в Альпах, Гималаях и скандинавских горах поднялась в среднем на 0,19 градуса (при этом в горной тундре на юге Якутии нашлась скважина с потеплением на 1,15 градуса), а в Антарктике — на 0,37 градуса.

Температура многолетней мерзлоты и ее изменение | Источник: Biskaborn et al. Nature Communications, 2019
Все эти данные говорят нам о том, что вечная мерзлота теплеет не просто в отдельных точках и регионах, но по всему миру и практически теми же темпами, что и сам климат, изменение которого приводит к прогреву воздуха и увеличению толщины снежного покрова, особенно в Арктике. Эти два фактора, в свою очередь, приводят к потеплению когда-то вечной мерзлоты.
Гвидо Гроссе (Guido Grosse)
Ученыйиз Института Альфреда Вегенера
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Авторы отмечают, что пока покрытие их сети наблюдательных точек не идеально, так как им не хватает скважин в Сибири, центральной части Канады, в Антарктике, Гималаях и Андах. Они подчеркивают, что в отличие от погодных данных и Всемирной метеорологической организации, для мерзлоты пока нет такого единого международного органа. Более того, скважины и сенсоры в них пока существуют исключительно благодаря отдельным научным группам в рамках небольших проектов.

По оценкам, опубликованным в конце прошлого года, к середине столетия из-за глобального потепления может быть повреждено 70 процентов арктической инфраструктуры. Особенно высок риск повреждения железных дорог (в частности, самой северной железной дороги в мире — Обской-Бованенково, которая находится на Ямале). В зоне таяния мезлоты находится около 1200 городов и поселений и 3,4 тысячи километров нефте- и газопроводов (это примерно равно расстоянию от Москвы до Новосибирска).

Ольга Добровидова

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