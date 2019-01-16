В малазийском зоопарке отметили день рождения панды (видео)
Ей исполнился один год.
Ей исполнился один год.
В национальном зоопарке Малайзии прошел праздничный обед в честь первого дня рождения маленькой панды. Как и положено в таких случаях, малышку ждали подарки, украшения и торт из овощей.
Как рассказал директор малазийского центра разведения панд Мат Наим Рамли, именинница появилась на свет 14 января 2018 года от родителей Фэн И и Фу Ва, которых взяли в аренду у Китая на 10 лет. На новом месте пара живет с 2014 года. Малышка, имя которой еще не выбрали, стала вторым детенышем китайских панд.
Ее старшая сестра родилась в 2015 году и в ноябре прошлого года уже вернулась в Китай. Согласно договору аренды, всех детенышей панд нужно вернуть на родину по достижении двухлетнего возраста.
По словам специалистов, маленькая именинница не такая активная, как ее старшая сестра, и больше всего ей нравится спать.
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