В малазийском зоопарке отметили день рождения панды (видео)

В национальном зоопарке Малайзии прошел праздничный обед в честь первого дня рождения маленькой панды. Как и положено в таких случаях, малышку ждали подарки, украшения и торт из овощей.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/3023ab5a-71e0-42ae-b944-cfd976e6dbe3" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1276654" target="_blank">Как в Малайзии отмечали первый день рождения панды</a> Во время загрузки произошла ошибка.

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Как рассказал директор малазийского центра разведения панд Мат Наим Рамли, именинница появилась на свет 14 января 2018 года от родителей Фэн И и Фу Ва, которых взяли в аренду у Китая на 10 лет. На новом месте пара живет с 2014 года. Малышка, имя которой еще не выбрали, стала вторым детенышем китайских панд.

Ее старшая сестра родилась в 2015 году и в ноябре прошлого года уже вернулась в Китай. Согласно договору аренды, всех детенышей панд нужно вернуть на родину по достижении двухлетнего возраста.

По словам специалистов, маленькая именинница не такая активная, как ее старшая сестра, и больше всего ей нравится спать.