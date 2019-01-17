В ПФР разъяснили, от чего зависит размер прибавки к пенсии с 1 января 2019 года
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. В
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. В
Прибавка к пенсии с 1 января 2019 года индивидуальна — не все пенсионеры стали получать на 1 тыс. рублей больше, у некоторых она составила 640 рублей. Об этом сообщили в среду в
«Прибавка каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации», — отметили в ПФР.
В ПФР добавили, что в последнее время участились случаи недостоверных сообщений относительно проведенной индексации страховых пенсий. «В частности, в таких сообщениях может утверждаться, что пенсии были повышены ниже ранее анонсированного уровня или что
Пенсионный фонд призывает граждан внимательно относится к источникам информации по теме пенсионных выплат. «Достоверную информацию об индексации пенсий и других пенсионных вопросах всегда можно получить на сайте ПФР, в консультационной службе фонда или его территориальных представительствах», — сообщили в
По данным фонда, страховые пенсии, как и планировалось изначально, были проиндексированы с 1 января на 7,05%. Индексация проведена выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года и коснулась 32 млн неработающих пенсионеров. Страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на 1 тыс. рублей в месяц, причем у большей части пенсионеров.