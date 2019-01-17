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00:15 (мск), источник: ТАСС

В ПФР разъяснили, от чего зависит размер прибавки к пенсии с 1 января 2019 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. В пресс-службе Пенсионного фонда отметили, что не все пенсионеры стали получать больше на 1 тыс. рублей.

Прибавка к пенсии с 1 января 2019 года индивидуальна — не все пенсионеры стали получать на 1 тыс. рублей больше, у некоторых она составила 640 рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Прибавка каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации», — отметили в ПФР.

К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2018 года составляла 9137 рублей, после индексации с 1 января пенсия увеличилась на 644 рубля и составила 9781 рубль. Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера составляла 15437 рублей, после индексации она увеличилась на 1088 рублей и составила 16525 рублей, уточнили в пресс-службе.
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В ПФР добавили, что в последнее время участились случаи недостоверных сообщений относительно проведенной индексации страховых пенсий. «В частности, в таких сообщениях может утверждаться, что пенсии были повышены ниже ранее анонсированного уровня или что кто-то, кто должен был получить индексацию, не получил ее. Подобные публикации ретранслируются различными интернет-ресурсами, включая блоги и социальные сети, что приводит к необоснованному ажиотажу среди пенсионеров», — сказали в пресс-службе.

Пенсионный фонд призывает граждан внимательно относится к источникам информации по теме пенсионных выплат. «Достоверную информацию об индексации пенсий и других пенсионных вопросах всегда можно получить на сайте ПФР, в консультационной службе фонда или его территориальных представительствах», — сообщили в пресс-службе.

По данным фонда, страховые пенсии, как и планировалось изначально, были проиндексированы с 1 января на 7,05%. Индексация проведена выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года и коснулась 32 млн неработающих пенсионеров. Страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на 1 тыс. рублей в месяц, причем у большей части пенсионеров.

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