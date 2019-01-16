В Индии появилась уникальная инсталляция длиною в целую улицу
Искусство, которое заставляет задуматься.
Искусство, которое заставляет задуматься.
Индийский
Свою работу художник назвал «Теория времени», так как большая часть высказываний касается именно этой темы. К примеру, здесь можно встретить такие фразы: «время творит чудеса», «время движется», «время пролетает над нами, но оставляет свою тень позади», «время угасает» и «время — иллюзия».
Инсталляция была установлена в рамках местного
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