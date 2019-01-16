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20:00 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Индии появилась уникальная инсталляция длиною в целую улицу

Искусство, которое заставляет задуматься.

Индийский стрит-арт художник, работающий под псевдонимом DAKU, создал захватывающую текстовую инсталляцию в городе Панаджи на Гоа. 31-го января он натянул над улицей сетку, на которой разместил философские высказывания. В дневное время, когда солнце освещает улицу, цитаты ложатся тенью на дорогу и окружающие здания, создавая волшебный вид.

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Свою работу художник назвал «Теория времени», так как большая часть высказываний касается именно этой темы. К примеру, здесь можно встретить такие фразы: «время творит чудеса», «время движется», «время пролетает над нами, но оставляет свою тень позади», «время угасает» и «время — иллюзия».

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Инсталляция была установлена в рамках местного стрит-арт фестиваля и останется на улице в течение нескольких месяцев.

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