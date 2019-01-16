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20:04 (мск), источник: РИА Новости

Жительница Перми до потолка забила квартиру мусором и перебралась в подъезд

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Забитую мусором от пола и до потолка квартиру в Перми сняли на видео. Ролик опубликован на Youtube.

На кадрах видно, что в помещение невозможно войти из-за груды старых вещей, перекрывающей проход.

По информации издания Perm News, квартира принадлежит пенсионерке, которая собирает найденные вещи.

Так как мусора скопилось слишком много, женщина ночует в подъезде.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам соседей, от квартиры исходит резкий неприятный запах, а в доме завелись тараканы, клопы и мыши.

«От нее клопы нас одолели и мыши… На диване, на кровати спать невозможно», — жалуется жительница дома.

Соседи рассказывают, что застать хозяйку квартиры дома сложно, потому что она приходит только поздним вечером или ночью и приносит с собой новую партию мусора.

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