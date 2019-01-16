Жительница Перми до потолка забила квартиру мусором и перебралась в подъезд

На кадрах видно, что в помещение невозможно войти из-за груды старых вещей, перекрывающей проход.

По информации издания Perm News, квартира принадлежит пенсионерке, которая собирает найденные вещи.

Так как мусора скопилось слишком много, женщина ночует в подъезде.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Hy0d04Hxcr0?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам соседей, от квартиры исходит резкий неприятный запах, а в доме завелись тараканы, клопы и мыши.

«От нее клопы нас одолели и мыши… На диване, на кровати спать невозможно», — жалуется жительница дома.