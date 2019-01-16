Жительница Перми до потолка забила квартиру мусором и перебралась в подъезд
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Забитую мусором от пола и до потолка квартиру в Перми сняли на видео. Ролик опубликован на Youtube.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Забитую мусором от пола и до потолка квартиру в Перми сняли на видео. Ролик опубликован на Youtube.
На кадрах видно, что в помещение невозможно войти
По информации издания Perm News, квартира принадлежит пенсионерке, которая собирает найденные вещи.
Так как мусора скопилось слишком много, женщина ночует в подъезде.
По словам соседей, от квартиры исходит резкий неприятный запах, а в доме завелись тараканы, клопы и мыши.
«От нее клопы нас одолели и мыши… На диване, на кровати спать невозможно», — жалуется жительница дома.
Соседи рассказывают, что застать хозяйку квартиры дома сложно, потому что она приходит только поздним вечером или ночью и приносит с собой новую партию мусора.