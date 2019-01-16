На реке в городе Уэстбрук появилась огромная вращающаяся льдина. Жители гадают о ее происхождении

На реке Пресумпскот в американском городе Уэстбрук (штат Мэн) образовалась огромная круглая льдина диаметром более 90 метров.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/311380574?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Круг плавно вращается против часовой стрелки и приковывает взгляды всех прохожих, порождая разные версии о своем происхождении. Характерно, что на реке больше нет скоплений льда.

Ученые называют подобное явление довольно редким, но вполне естественным. Как рассказал The New York Times эксперт по гидравлике Стивен Дейли, в год он обычно получает одно-два сообщения о таких дисках, но они, как правило, гораздо меньше этого.