На реке в городе Уэстбрук появилась огромная вращающаяся льдина. Жители гадают о ее происхождении
Ученые, в свою очередь, называют подобное явление довольно редким, но вполне естественным.
Ученые, в свою очередь, называют подобное явление довольно редким, но вполне естественным.
На реке Пресумпскот в американском городе Уэстбрук (штат Мэн) образовалась огромная круглая льдина диаметром более 90 метров.
Круг плавно вращается против часовой стрелки и приковывает взгляды всех прохожих, порождая разные версии о своем происхождении. Характерно, что на реке больше нет скоплений льда.
Ученые называют подобное явление довольно редким, но вполне естественным. Как рассказал The New York Times эксперт по гидравлике Стивен Дейли, в год он обычно получает
По версии ученых, льдина могла образоваться