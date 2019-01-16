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20:24 (мск), источник: Esquire

На реке в городе Уэстбрук появилась огромная вращающаяся льдина. Жители гадают о ее происхождении

Ученые, в свою очередь, называют подобное явление довольно редким, но вполне естественным.

На реке Пресумпскот в американском городе Уэстбрук (штат Мэн) образовалась огромная круглая льдина диаметром более 90 метров.

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Круг плавно вращается против часовой стрелки и приковывает взгляды всех прохожих, порождая разные версии о своем происхождении. Характерно, что на реке больше нет скоплений льда.

Ученые называют подобное явление довольно редким, но вполне естественным. Как рассказал The New York Times эксперт по гидравлике Стивен Дейли, в год он обычно получает одно-два сообщения о таких дисках, но они, как правило, гораздо меньше этого.

По версии ученых, льдина могла образоваться из-за течения, которое именно в этом месте образует водоворот, что не позволяет льдине двигаться дальше по реке.

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