Премии хакасским чиновникам оказались завышенными в СМИ
Власти республики уточнили информацию об окладах и вознаграждениях.
Власти республики уточнили информацию об окладах и вознаграждениях.
Власти Хакасии опровергли информацию о премиях членам нового правительства республики, распространенную различными местными изданиями. По данным СМИ, глава региона, коммунист Валентин Коновалов, избранный в ноябре 2018 года, выдал чиновникам большие премии за счет бюджета региона — их размер составил 200−300% месячного денежного содержания, что вызвало широкий резонанс в социальных сетях.
В середине января 2019 года абаканский телеканал ТВ7 и другие местные СМИ разместили материалы о премиях членам нового правительства Хакасии, которое сейчас находится в стадии формирования. По данным журналистов, опубликовавших сканы распоряжений главы республики, коммуниста Валентина Коновалова, в список премированных чиновников вошли 14 фамилий — заместители руководителя региона Андрей Асочаков и Богдан Павленко, а также руководители различных министерств и ведомств, которые «за месяц работы заслужили премии в размере 200% своих зарплат», говорится в сюжете ТВ7. «Это примерно по 200−300 тыс. руб.», — подсчитали журналисты.
Особое внимание издание уделило заместителю главы Хакасии и представителю республики в Москве Юлии Исмагиловой, которую 12 декабря утвердил на этот пост Верховный совет региона. «Уже через два дня глава решил ее премировать за качественную работу. Но и это еще не все: уже через две недели Юлии Исмагиловой от хакасского правительства перепала вторая премия — уже в размере 300% ее месячного содержания. Если судить по доходу бывшего полпреда Хакасии в Москве, то он получал 159,5 тыс. руб. в месяц. При той же зарплате первая премия Исмагиловой будет составлять 318 тыс., вторая — 477 тыс. Плюс к этому еще и зарплата. И все это в течение одного месяца. Итого: почти миллион рублей в декабре», — сказано в сюжете ТВ7.
«Приведенные в эфире цифры недостоверны», — сообщили «Ъ» в управлении
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Кроме того, власти Хакасии заявили, что снизят с 2019 года премии членам регионального правительства. «Порядок премирования лиц, замещающих государственные должности в Хакасии, утвержден с 2006 года. Утвержден он законом о государственных должностях и подзаконными актами также с 2006 года. Премия выплачивается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим законом о бюджете на финансовый год. С текущего года по решению главы республики данные премии будут уменьшены в размере», — сказала журналистам министр финансов региона Ирина Войнова в среду.
Альберт Константинов, Новосибирск