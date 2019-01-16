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20:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Премии хакасским чиновникам оказались завышенными в СМИ

Власти республики уточнили информацию об окладах и вознаграждениях.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Власти Хакасии опровергли информацию о премиях членам нового правительства республики, распространенную различными местными изданиями. По данным СМИ, глава региона, коммунист Валентин Коновалов, избранный в ноябре 2018 года, выдал чиновникам большие премии за счет бюджета региона — их размер составил 200−300% месячного денежного содержания, что вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

В середине января 2019 года абаканский телеканал ТВ7 и другие местные СМИ разместили материалы о премиях членам нового правительства Хакасии, которое сейчас находится в стадии формирования. По данным журналистов, опубликовавших сканы распоряжений главы республики, коммуниста Валентина Коновалова, в список премированных чиновников вошли 14 фамилий — заместители руководителя региона Андрей Асочаков и Богдан Павленко, а также руководители различных министерств и ведомств, которые «за месяц работы заслужили премии в размере 200% своих зарплат», говорится в сюжете ТВ7. «Это примерно по 200−300 тыс. руб.», — подсчитали журналисты.

Особое внимание издание уделило заместителю главы Хакасии и представителю республики в Москве Юлии Исмагиловой, которую 12 декабря утвердил на этот пост Верховный совет региона. «Уже через два дня глава решил ее премировать за качественную работу. Но и это еще не все: уже через две недели Юлии Исмагиловой от хакасского правительства перепала вторая премия — уже в размере 300% ее месячного содержания. Если судить по доходу бывшего полпреда Хакасии в Москве, то он получал 159,5 тыс. руб. в месяц. При той же зарплате первая премия Исмагиловой будет составлять 318 тыс., вторая — 477 тыс. Плюс к этому еще и зарплата. И все это в течение одного месяца. Итого: почти миллион рублей в декабре», — сказано в сюжете ТВ7.

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«Приведенные в эфире цифры недостоверны», — сообщили «Ъ» в управлении пресс-службы и информации главы Хакасии. По ее данным, ежемесячный должностной оклад чиновницы, назначенной исполняющей обязанности 29 ноября, составляет 24,7 тыс. руб. Учитывая то, что госпожа Исмагилова не проживает в Хакасии и в отличие от других членов правительства не имеет региональных надбавок на должностной оклад, «компенсация заработной платы до уровня заместителя главы Хакасии осуществляется за счет премиальных выплат». «При этом новый заместитель главы отказалась от незаконно установленных надбавок, которые получал ее предшественник», — отметил представитель правительства.

В пресс-службе уточнили, что Юлия Исмагилова была денежно поощрена за проведенную инвентаризацию основных средств и товарно-материальных ценностей постоянного представительства в Москве. В акте о проделанной работе, насчитывающем более 50 листов, перечислено 131 нарушение предыдущего руководства в расходовании средств республиканского бюджета, в частности в парке не досчитались двух автомобилей Skoda Octavia на сумму свыше 1,4 млн руб. По данным новых властей Хакасии, общая сумма недостачи превышает 4,8 млн руб. «Что касается содержания других членов правительства, то оклад министра в Хакасии составляет 21,9 тыс. руб., доначисления осуществляются в виде надбавок и премий», — заявили в пресс-службе правительства республики.

Кроме того, власти Хакасии заявили, что снизят с 2019 года премии членам регионального правительства. «Порядок премирования лиц, замещающих государственные должности в Хакасии, утвержден с 2006 года. Утвержден он законом о государственных должностях и подзаконными актами также с 2006 года. Премия выплачивается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим законом о бюджете на финансовый год. С текущего года по решению главы республики данные премии будут уменьшены в размере», — сказала журналистам министр финансов региона Ирина Войнова в среду.

Альберт Константинов, Новосибирск

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