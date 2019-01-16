«Одержимость» россиян проветриванием поразила иностранцев
Открытое окно может возмутить не только пожилую даму в общественном транспорте, но и половину Европы.
Открытое окно может возмутить не только пожилую даму в общественном транспорте, но и половину Европы.
Финские журналисты жалуются на расточительное отношение русских к энергетическим ресурсам. Европейцы находят у россиян и другие странные привычки. Какие именно — читайте в материале «Газеты.Ru».
Скандинавская журналистка, работающая в московском офисе, пожаловалась на привычку россиян распахивать окна.
В московском офисе. На улице минус, коллеги открывают окна, все сидят и трясутся (а отопление работает, вся энергия тратится впустую). Откуда берется эта русская одержимость проветриванием? Где бы они ни были, какая бы ни была погода, всегда обязательно надо проветривать.
В прошлом месяце в нецелесообразном использовании энергии россиян обвинил финский журналист Юсси Конттинен.
Он считает, что жителей России зачастую отапливают свои дома и квартиры «без надобности», а также игнорируют проблемы глобального потепления.
По мнению Конттинена, в России замалчиваются проблемы мирового климата, и даже жители Сибири, наглядно наблюдающие изменения климата за последние годы, ошибочно полагают, что вскоре все придет в норму.
Также журналист возмутился «огромными и прожорливыми джипами», которые так любят приобретать россияне. По его мнению, это тоже можно считать нерациональным использованием топлива.
Финские журналисты в своих наблюдениях не одиноки. На личном опыте убедилась в том, что европейцы считают русских расточительными, и Ирина, собеседница «Газеты.Ru», бывшая студентка одного из немецких университетов. «Когда мы с моим немецким другом зашли ко мне, я решила проветрить в комнате, на что он сказал: “Ой, ты как настоящая русская: у тебя отопление стоит на максимуме, а ты окно еще открываешь”. Я об этом раньше никогда не задумывалась», — призналась она.
«Мой однокурсник из России все время ругался с
На самом деле в России существует много явлений, которые очень удивляют гостей из других стран, в то время как мы их совершенно не замечаем.
Некоторые пищевые привычки русских также кажутся иностранцам удивительными. Например, гости прошедшего в России чемпионата мира по футболу недоумевали, почему большинство русских блюд в кафе и ресторанах посыпают укропом, а в салаты добавляют очень много майонеза.
Также иностранцы удивляются русской традиции говорить тосты, рассказывать анекдоты и длинные истории из своей жизни, прежде чем выпить. Но об этом знают немногие, на самом деле большинство думает, что мы просто говорим: «На здоровье!».
«Меня упрекали в том, что во время вечеринки, когда все чокаются, я не смотрю никому в глаза. Немцы говорят, что это неуважительно, а я просто смотрю на свой бокал, чтобы ничего не пролить», — вспоминает собеседница «Газеты.Ru» Ирина.
В каждой англоязычной статье о необычных привычках русских обязательно найдется пункт про суеверия.
«Меня удивляет, что русские очень суеверны. Я слышала, что вы не свистите в доме, потому что боитесь остаться без денег
Есть вещи, которые не просто удивляют, а
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