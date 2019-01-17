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02:03 (мск), источник: Известия

Дизлайк для дембелей: военнослужащим запаса запретят соцсети

Нарушивших закон солдат и офицеров ждет уголовное наказание.

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Минобороны планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас. Срок «периода молчания» — до пяти лет.

Новые правила в отношении уволенных с военной службы распространят на определенную их категорию: речь идет о тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну.

Изменения будут включены в проект поправок к федеральному закону «О статусе военнослужащих», уже находящийся в Госдуме. По мнению экспертов, документ необходим для обеспечения режима секретности в современных условиях. Между тем, как считают эксперты, нововведение не решит всех проблем — отследить нарушителей закона будет чрезвычайно трудно, так как они могут завести анонимный аккаунт. А зарубежные соцсети пока не делятся с российскими ведомствами данными пользователей.

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Требования по ограничению использования военнослужащими социальных сетей, а также размещения информации в СМИ и интернете были включены в законопроект об изменении ФЗ «О статусе военнослужащих», который правительство внесло в Госдуму в сентябре прошлого года. 8 ноября он был принят в первом чтении. Теперь же, как рассказали «Известиям» несколько собеседников, знакомых с ситуацией, запрет хотят распространить и на запасников. Изменения уже подготовлены Минобороны и внесены в Госдуму ко второму чтению законопроекта.

— Запрет на пользование соцсетями после увольнения коснется военнослужащих, которые были допущены к гостайне либо если эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах, — рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. — А так, по закону, мы четко определили, что это связано с целым рядом вопросов, например с местом пребывания военнослужащего. Особенно если он служил за пределами нашего государства.

Примечательно, что в первоначальном варианте федерального закона, внесенном в сентябре, указывалось, что его действие не будет распространяться на уволенных в запас. Но, по словам собеседников «Известий» Минобороны проанализировало ситуацию с информационной безопасностью и приняло решение ужесточить требования.

Если новые поправки будут приняты, то в контракте с Минобороны сразу же будут прописываться ограничения на использование соцсетей.

Они распространятся не только на офицеров, но и на солдат, сержантов, мичманов и матросов.

Нарушителей в зависимости от тяжести проступка ждет административное или уголовное наказание.

Спецслужбы читают соцсети

Распространяется запрет на соцсети и на военнослужащих, не работавших с секретными документами, но служивших в режимной части, так как информация о роде деятельности и внутреннем распорядке является ценной для спецслужб иностранных государств. На ее основе можно установить, чем именно занимается то или иное воинское подразделение.

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В законе отмечается, что необходимо соблюсти баланс между ограничениями, связанными с необходимостью обеспечения национальной безопасности, и потребностью военнослужащих в свободном обмене информацией.

Существующий закон «О государственной тайне» позволяет временно ограничить в правах должностных лиц или граждан, допущенных или допускавшихся ранее к государственной тайне. В частности, при заключении договора или контракта с ним могут оговорить, например, запрет на выезд в иностранные государства. Теперь похожая правовая норма распространится на военнослужащих запаса, имеющих аккаунт в соцсетях.

Существует большой риск утечки военных секретов через интернет, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

— В армии никогда не либеральничали, когда речь заходила о разглашении секретной информации, поэтому Минобороны стремится установить определенные жесткие правила, — пояснил эксперт. — Ограничения вводятся по аналогии с законом о защите гостайны, когда носители секретов дают подписку о неразглашении.

Военнослужащих, имеющих доступ к секретной информации, всегда ограничивали в общении, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Их всегда старались изолировать от среды, где могут находиться лица, заинтересованные в секретной информации, — рассказал «Известиям» Владислав Шурыгин. — Раньше речь шла о поездках за границу. Теперь для того, чтобы связаться с человеком в любой точке мира, достаточно включить компьютер. Поэтому запрет на соцсети для запасников вполне логичен.

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9 ноября Минобороны Австрии подтвердило информацию о задержании полковника австрийской армии. Его подозревают в шпионаже в пользу России на протяжении 20 лет. Российские шпионы, разоблаченные после распада СССР, — в фотогалерее «Ъ».

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Сотрудник службы безопасности Эстонии Алексей Дрессен был обвинен вместе со своей женой Викторией в шпионаже в пользу России. В июле 2012 года приговорен к 16 годам заключения, его супруга получила шесть лет условно. В сентябре 2015 года Дрессен был обменян на эстонца Эстона Кохвера.

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Высокопоставленный чиновник Минобороны Эстонии Герман Симм был обвинен в передаче России около 3 тыс. секретных материалов НАТО. В феврале 2009 года его приговорили к 12,5 годам тюрьмы.

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В октябре 2014 года в Польше был задержан подполковник Й. Збигнев (полное имя не разглашалось) по подозрению в шпионаже в пользу России. В мае 2016 года осужден на шесть лет. По версии следствия, снабжал российские спецслужбы информацией о польских офицерах, которых можно завербовать.

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Замглавы представительства Внешэкономбанка в Нью-Йорке Евгения Бурякова обвинили в экономическом шпионаже. В мае 2016 года приговорен к 30 месяцам тюрьмы и штрафу в $100 тыс., в марте 2017 года вышел на свободу и депортирован. Сотрудники торгпредства и представительства в ООН Игорь Спорышев и Виктор Подобный, также подозреваемые в шпионаже, успели покинуть США.

Reuters
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Лейтенант Канадского королевского флота Джеффри Пол Делайл был обвинен в злоупотреблении доверием и передаче секретной информации ГРУ. В частности, среди переданных материалов была информация о системе управления военной разведки Stone Ghost. В феврале 2013 года приговорен к 20 годам тюрьмы.

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В июле 2010 года между США и Россией состоялся обмен шпионами. В Россию были депортированы десять человек, которых обвиняли в разведывательной деятельности. В их числе были Анна Чапман, Михаил Васенков и его жена Вики Пелаэс Окампо, Андрей Безруков с супругой Еленой Вавиловой.

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5 сентября 2018 года власти Британии раскрыли имена подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, назвав двух россиян Руслана Боширова и Александра Петрова. По данным следствия, они являются сотрудниками ГРУ, по данным The Insider и Bellingcat, их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Подозреваемые и российские власти отрицают обвинения.

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В мае 2002 года агент ФБР Роберт Филип Ханссен был приговорен к 15-ти пожизненным срокам без права на помилование. Его признали виновным в шпионаже в пользу СССР и России в 1979-2001 годах. Шпион пошел на сделку со следствием, что позволило избежать смертной казни.

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28 апреля 1994 года экс-глава советского отдела управления внешней разведки ЦРУ Олдрич Эймс был приговорен к пожизненному сроку без права на помилование. За время своей работы на КГБ выдал не менее 25 американских агентов, некоторые из которых были приговорены к смертной казни. Был завербован в апреле 1985 года.

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20 июня 1997 года за шпионаж в пользу России был осужден сотрудник ЦРУ Гарольд Николсон. Суд приговорил его к 23 годам и семи месяцам заключения. В январе 2011 года получил еще восемь лет по обвинениям в сговоре с иностранным правительством и отмывании денег. В декабре 2010 года его сын Натаэль Николсон был приговорен к пяти годам условно за передачу информации агентам СВР после посещения отца в тюрьме.

AP 2019
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В 1996 году был арестован специальный агент ФБР Эрл Эдвин Питтс по обвинению в шпионаже в пользу советских и российских спецслужб. По данным следствия, за свою деятельность получил около $224 тыс. 27 июня 1997 года был приговорен к 27 годам тюрьмы.

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Сотрудник эстонской службы безопасности Владимир Вейтман был обвинен в госизмене и передаче сведений, составляющих государственную тайну, российской разведке. В октябре 2013 года приговорен к 15 годам тюрьмы.

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27 сентября 2001 года полковник разведывательного управления Минобороны США Джордж Трофимофф был приговорен к пожизненному заключению. Обвинялся в шпионаже в пользу СССР в 1970-1980-х годах. В частности, передавал перечень главных целей ЦРУ в 1978-1981 годах. Скончался в тюрьме 19 сентября 2014 года.

NCSC
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В феврале 1999 года аналитик Агентства национальной безопасности США (АНБ) Дэвид Шелдон Бун был приговорен к 24 годам и четырем месяцам тюрьмы. В октябре 1988 года сам вышел на контакт с советской разведкой, предложив свои услуги. Среди переданных им данных были сведения о передвижении советских войск и ядерном арсенале, собранных американской разведкой. За годы работы получил более $60 тыс.

Трудности применения

Нужно бороться не со средствами коммуникации, а грамотно выстраивать всю систему безопасности, отметил бывший начальник аналитического управления КГБ СССР и бывший замсекретаря Совбеза России Владимир Рубанов.

Болтают люди, а не соцсети… Доступ к секретам часто получают люди, которые не понимают, что они говорят или размещают в интернете.
Владимир Рубанов
начальник аналитического управления КГБ СССР и бывший замсекретаря Совбеза России

Закон будет весьма сложно применять. Некоторые военнослужащие привыкли к публичности в интернете, и им будет сложно от нее отказаться. Тем более что в Сети существует много способов оставаться анонимным, отмечает Герман Клименко.

— Доказать юридически, что человек нарушает требования Минобороны, например в сети Facebook, практически невозможно, — считает Герман Клименко. — Военнослужащий может завести анонимный аккаунт или назваться другим именем, а зарубежные соцсети никогда не выдают нам личных данных такого человека.

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Не только в России

Ограничить интернет-активность военнослужащих пытаются во многих армиях мира. Первый крупный скандал с соцсетями у военных случился в США в 2007 году. Тогда боевики в Ираке уничтожили минометным обстрелом четыре вертолета AН-64 Apache за один день. Ответственность возложили на военнослужащих, которые за день до атаки боевиков выложили селфи на фоне машин в Facebook с геотегами. После этого для находящихся в зоне боевых действий командование армии США выпустило памятку с шестью основными правилами поведения в соцсетях.

Военнослужащим запрещено публиковать информацию о погибших, попавших в плен, подробности операций. Рекомендуется быть внимательными общаясь с другими пользователями. Добавлять в друзья незнакомых людей крайне не рекомендуется.

Солдату необходимо помнить, что, опубликовав информацию, он больше не сможет контролировать ее распространение. Военнослужащие также должны отключать геолокацию в настройках смартфона и не публиковать фотографии, привязанные к конкретной местности.

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