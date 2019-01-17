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05:31 (мск), источник: Российская газета

Где водителям платят около 300 тысяч, а врачам — 200 тысяч

Водители и врачи попали в число самых высокооплачиваемых специальностей в крупных городах России.

Портал Rabota.ru проанализировал вакансии с самыми большими зарплатами и оказалось, что водители входят в топ самых высокооплачиваемых вакансий практически во всех городах. Готовы работодатели хорошо платить и врачам.

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Так в Москве работодатели ищут водителя-экспедитора на зарплату 250−285 тысяч рублей. От кандидата требуется наличие собственного грузового автомобиля грузоподъемностью 20 тонн, знание Москвы и умение работать с сопроводительной документацией.

Также в столице требуется водитель такси, которому предлагается зарплата до 200 тысяч рублей. Основные требования — водительский стаж в категории B не менее трех лет, плавный стиль вождения, знание города или умение пользоваться навигатором.

В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону шоферы тоже попали в зарплатный топ — например, там есть вакансии для водителей-экспедиторов категории «Е». В первом городе им готовы платить до 110 тысяч рублей, во втором — от 100 тысяч до 120 тысяч рублей. А больше всего в Ростове-на-Дону работодатели предлагают денег водителю зерновоза — до 50 тысяч рублей. Есть в этом городе и еще одна «топовая» вакансия для водителя (с личным автомобилем) с зарплатой 85−95 тысяч рублей.

Также в топ вакансий с самыми высокими зарплатами попали и несколько таких профессий, как электросварщик (в Санкт-Петербурге ему готовы платить 150 тысяч рублей в месяц), маркировщик (Ростов-на-Дону и зарплата от 81,3 тысячи до 105,8 тысячи рублей в месяц), каменщик (тоже Ростов-на-Дону и 85 тысяч), монтажник (Казань и 80 тысяч рублей).

Кстати, директору магазина в Казани предлагают всего 78 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге одна из наиболее высокооплачиваемых вакансий — для врача-стоматолога-ортопеда. Такому специалисту предлагается заработок от 200 тысяч рублей в месяц. Это вторая позиция в рейтинге зарплат этого города после директора по продажам e-commerce (зарплата 300−350 тысяч рублей). На сто тысяч рублей работодатель ищет стоматолога-терапевта в Уфе.

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