Первое в истории растение на Луне погибло
Хлопковое семя, которое проросло на борту китайского зонда «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны, погибло. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Хлопковое семя, которое проросло на борту китайского зонда «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны, погибло. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
По словам ученых, на длительный эксперимент с
Эксперимент проводился в канистре цилиндрической формы из специальных материалов и алюминия высотой 198 мм, диаметром 173 мм и весом 2,6 кг. Устройство содержит внутри воду, почву, воздух, камеры для фиксации эксперимента, а также систему для контроля тепла внутри. Специальная трубка направляет естественный свет на поверхность Луны, чтобы дать возможность растениям расти.
Помимо хлопка, в канистре также содержатся семена рапса, картофеля, резуховидки, дрожжи и яйца плодовой мухи. Руководитель эксперимента профессор Чунцинского университета Се Гэнсинь пояснил агентству, что данные виды были отобраны для формирования в канистре простой
Космический аппарат «Чанъэ-4» успешно сел 3 января в лунном кратере Карман, который расположен в
Ученые полагают, что благодаря нахождению аппарата в этой местности можно будет изучить минеральный состав лунной поверхности и получить новые данные о мантии естественного спутника Земли.