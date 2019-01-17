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06:26 (мск), источник: Известия

Первое в истории растение на Луне погибло

Хлопковое семя, которое проросло на борту китайского зонда «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны, погибло. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По словам ученых, на длительный эксперимент с мини-биосферой, однако фактором, погубившим росток, стало наступление лунной ночи. В этот момент температура на поверхности спутника опускается до -170 градусов по Цельсию.

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Эксперимент проводился в канистре цилиндрической формы из специальных материалов и алюминия высотой 198 мм, диаметром 173 мм и весом 2,6 кг. Устройство содержит внутри воду, почву, воздух, камеры для фиксации эксперимента, а также систему для контроля тепла внутри. Специальная трубка направляет естественный свет на поверхность Луны, чтобы дать возможность растениям расти.

Помимо хлопка, в канистре также содержатся семена рапса, картофеля, резуховидки, дрожжи и яйца плодовой мухи. Руководитель эксперимента профессор Чунцинского университета Се Гэнсинь пояснил агентству, что данные виды были отобраны для формирования в канистре простой мини-биосферы.

Космический аппарат «Чанъэ-4» успешно сел 3 января в лунном кратере Карман, который расположен в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен, отмечает «РИА Новости».

Ученые полагают, что благодаря нахождению аппарата в этой местности можно будет изучить минеральный состав лунной поверхности и получить новые данные о мантии естественного спутника Земли.

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