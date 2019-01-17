Первое в истории растение на Луне погибло

По словам ученых, на длительный эксперимент с мини-биосферой, однако фактором, погубившим росток, стало наступление лунной ночи. В этот момент температура на поверхности спутника опускается до -170 градусов по Цельсию.

Читайте также Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны

Эксперимент проводился в канистре цилиндрической формы из специальных материалов и алюминия высотой 198 мм, диаметром 173 мм и весом 2,6 кг. Устройство содержит внутри воду, почву, воздух, камеры для фиксации эксперимента, а также систему для контроля тепла внутри. Специальная трубка направляет естественный свет на поверхность Луны, чтобы дать возможность растениям расти.

Помимо хлопка, в канистре также содержатся семена рапса, картофеля, резуховидки, дрожжи и яйца плодовой мухи. Руководитель эксперимента профессор Чунцинского университета Се Гэнсинь пояснил агентству, что данные виды были отобраны для формирования в канистре простой мини-биосферы.

Космический аппарат «Чанъэ-4» успешно сел 3 января в лунном кратере Карман, который расположен в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен, отмечает «РИА Новости».