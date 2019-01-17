Ты меня породил, я тебя засужу: звезды, которые судились с родителями

Рианна

Источник: AP 2019

Конфликт звезды R’n'B с отцом разгорелся из-за агентства по поиску талантов Fenty Entertainment. Полное имя артистки с Барбадоса — Робин Рианна Фенти. Певица основала успешные бренды Fenty Beauty и Savage & Fenty. А ее отец Рональд Фенти старается использовать торговые марки дочери для собственного бизнеса.

Он пытался зарегистрировать товарный знак Fenty для сети отелей, а также организовать концертный тур звезды в Латинскую Америку за 15 миллионов долларов. Рианна неоднократно просила отца прекратить действовать от ее имени, но после создания им компании Fenty Entertainment, которая также безосновательно ассоциирует себя с певицей, пришлось обратиться за помощью в суд.

Бейонсе

Источник: AP 2019

Как никто другой, Рианну понимает коллега по цеху — R’n'B-исполнительница Бейонсе. В начале карьеры ее отец Мэтью Ноулз был главным вдохновителем и промоутером певицы — бросил ради нее работу и тратил все время на продюсирование.

В 2011-м Бейонсе узнала, что все это было небескорыстно: отец присваивал миллионные гонорары. Подала в суд. Мэтью избежал наказания за мошенничество, но отношения с дочерью с тех пор испорчены.

Эминем

Источник: Reuters

Американский рэпер Эминем (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс) никогда не скрывал сложных отношений с матерью Дебби Мэтерс: и в песнях, и в автобиографии обвинял ее в пристрастии к наркотикам и алкоголю, которое передалось и ему.

В 2008-м Дебби Мэтерс в ответ выпустила книгу «Мой сын Маршалл, мой сын Эминем» и подала на рэпера в суд за клевету. Через год, после тяжелой болезни и операции на сердце, мать попыталась восстановить отношения с сыном. Однако Эминем отказался пойти на мировую.

Дрю Бэрримор

Источник: Reuters

Актриса Дрю Бэрримор прославилась в кино еще ребенком. Мать, Джейд Бэрримор, приучала ее к богемному образу жизни с детства — водила в клубы, например в легендарную «Студию 54». В результате курить Дрю начала в девять лет, употреблять алкоголь — в 11, а в 13 впервые попала в реабилитационный центр для наркоманов.

После попытки самоубийства и второго срока в рехабе Дрю подала на мать в суд и лишила ее права опеки. Это, однако, не помешало Джейд торговать детскими вещами дочери и мемуарами.

В интервью Дрю Бэрримор жаловалась, что мать пустила с молотка все ее воспоминания о детстве.

Тем не менее в 2001 году Дрю и Джейд все же возобновили общение.

Маколей Калкин

Источник: AP 2019

Некогда самому популярному в Голливуде ребенку-актеру, исполнителю главной роли в фильме «Один дома» Маколею Калкину пришлось судиться с обоими родителями за право распоряжаться честно заработанными деньгами. Многомиллионные гонорары послужили поводом для постоянных конфликтов с отцом Кристофером и матерью Патрицией.

Оба пытались оформить опекунство над юным актером на себя, попутно выставляя непомерные требования продюсерам, что в итоге и развалило карьеру Калкина. Едва достигнув совершеннолетия, в 1998 году он обратился в суд и выиграл у родителей право самостоятельно распоряжаться 17 миллионами долларов, которые лежали на его счетах. Но урон, нанесенный карьере в кино, возместить не удалось.

Галина Вишневская

Источник: РИА "Новости"

Легендарная оперная певица Галина Вишневская нелестно отзывалась о родителях, бросивших ее на попечение бабушки, которая еле сводила концы с концами. В детстве Вишневская пережила голод, блокаду.

Когда же она добилась известности, о дочери вспомнил отец — Павел Иванов. Вернувшись из лагеря, где отбывал срок по политической статье, он отправился в отдел кадров Большого театра, чтобы заявить: Вишневская утаила в анкете информацию о его судимости.

Иванов подал в суд на алименты, но Вишневская выиграла дело и потом оказывала ему финансовую помощь добровольно.

Людмила Гурченко

Источник: РИА "Новости"

Бывали и обратные ситуации — когда дети судились со звездными родителями. Яркий пример — актриса Людмила Гурченко. Отношения звезды советского кино с единственной дочерью Марией от сценариста и актера Бориса Андроникашвили не складывались уже со школьных лет. Не стало лучше и после брака Маши, рождения внуков. Окончательно все испортил квартирный вопрос.

В 2000 году после смерти матери Гурченко ее маленькая квартира по завещанию должна была отойти внучке, которая ухаживала за бабушкой последние годы.

Однако актриса заявила права на наследство, обосновав это тем, что жилье было куплено на ее деньги. Суд встал на сторону звезды.