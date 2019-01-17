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13:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Под угрозой исчезновения: портреты вымирающих животных

Что общего у большой панды, японского журавля, белого медведя и гангского гавиала? Все эти животные находятся под угрозой вымирания.

Британец Тим Флак сфотографировал десятки редких видов для своей книги «Исчезающие».

Фото сделаны в стиле человеческих портретов, чтобы произвести более сильное впечатление на зрителя.

Во время загрузки произошла ошибка.
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