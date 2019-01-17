Под угрозой исчезновения: портреты вымирающих животных
Что общего у большой панды, японского журавля, белого медведя и гангского гавиала? Все эти животные находятся под угрозой вымирания.
Что общего у большой панды, японского журавля, белого медведя и гангского гавиала? Все эти животные находятся под угрозой вымирания.
Британец Тим Флак сфотографировал десятки редких видов для своей книги «Исчезающие».
Фото сделаны в стиле человеческих портретов, чтобы произвести более сильное впечатление на зрителя.