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11:14 (мск), источник: Интерфакс

Почти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССР

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Больше всего жители страны гордятся победой в Великой Отечественной войне.

Источник: РИА "Новости"

Число россиян, испытывающих огорчение и стыд при мысли о распаде Советского Союза, с января прошлого года увеличилось с трети населения до 45%, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

На вопрос социологов о том, что из отечественной истории прошлого века вызывает стыд и огорчение, почти четверть россиян (24%) назвали результаты «перестройки», тогда как год назад такую оценку давали 20% респондентов.
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Из исторических событий, вызывающих чувство гордости, подавляющее большинство россиян (87%) называют Победу в Великой Отечественной войне, каждый второй — ведущую роль страны в освоении космоса, 45% — возвращение Крыма в состав РФ, отмечают социологи «Левада-центра».

Оценивая нынешнюю роль России в мире, 88% респондентов считают, что страна должна сохранить за собой статус великой державы, а каждый десятый полагает, что на такие позиции претендовать не нужно, сообщили социологи.

При этом три четверти россиян считают, что Россия в той или иной мере соответствует статусу великой державы. Противоположной точки зрения, согласно данным опроса, придерживаются 23% респондентов.

Опросы были проведены в ноябре и декабре 2018 года среди 1600 респондентов по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

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