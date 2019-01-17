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10:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Настю Рыбку депортировали из Таиланда

Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) депортировали из Таиланда вместе с другими осужденными по делу об организации нелегального секс-тренинга. Об этом сообщает агентство Reuters

Восемь фигурантов дела прибыли в аэропорт в сопровождении иммиграционной полиции. Их сразу же отправили на паспортный контроль. С прессой они отказались общаться. Вместе с другими депортируемыми их посадили на самолет, вылетающий в Москву.

Ранее 15 января Рыбка, Лесли и другие фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали свою вину. Их приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в СИЗО.

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Тогда же сообщалось, что суд Паттайи принимает меры, чтобы в скором времени депортировать осужденных, а до этого они будут находиться в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда. До этого подсудимые отказывались признавать вину.

Рыбку, Лесли и еще шестерых граждан России и Белоруссии первоначально задержали в феврале 2018 года. Их обвиняли по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

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