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10:55 (мск), источник: РИА Новости

Дерипаска подал иск о взыскании с Зюганова компенсации морального вреда

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Олег Дерипаска подал иск о взыскании с главы КПРФ Геннадия Зюганова одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Зюганов на заседании Государственной Думы 9 января 2019 года сделал заявление, в котором назвал бизнес, основанный Олегом Дерипаской, аферой и преступлением.

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании “Русал”, так и всем сотрудникам, причастным к её созданию и развитию», — сказал представитель Дерипаски.

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Он отметил, что компания «Русал», является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, и была основана в 2000 году в результате консолидации разрозненных алюминиевых предприятий. «Её основатель не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных. За 20 лет работы “Русал” стал ключевым игроком глобального алюминиевого рынка, обеспечивает 100 тысяч рабочих мест и является одной из самых социально ответственных компаний в стране», — указал представитель бизнесмена.

«Высказывание Геннадия Зюганова о причастности Олега Дерипаски к “афере” мы считаем оскорбительным и недопустимым и будем отстаивать свою позицию в правовом поле. В Тверской районный суд Москвы был направлен иск о взыскании с Геннадия Зюганова компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей», — сообщил он.

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