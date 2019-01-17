Бедные и великие: чего стыдятся россияне
Россияне рассказали, чего они стыдятся.
Россияне рассказали, чего они стыдятся.
Больше всего россияне стыдятся своей бедности и неустроенности, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Гордость у жителей нашей страны связана в основном с историей, а чувство стыда — с настоящим.
Люди начинают обращаться к прошлому, когда недостаточно оснований для гордости в настоящем, отмечают специалисты «Левада-центра». И результаты проведенного ими исследования это подтверждают.
Так, больше всего наши соотечественники гордятся прошлыми достижениями своей страны, в частности победой в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, ведущей ролью в освоении космоса, великой русской литературой.
Из событий современной истории больше всего опрошенных (45%) считают поводом для гордости возвращение Крыма в состав РФ.
Национальная гордость в России сильно привязана к советским временам и ключевым достижениям того периода, прокомментировала РБК результаты опроса социолог «Левада-центра» Карина Пипия.
Современной позитивной и коллективно разделяемой идеи, вокруг которой могло бы солидаризироваться фрагментированное российское общество, без обращения к прошлому и истории в настоящее время нет.
Зато есть, чего стыдиться. Это чувство у жителей России связано в первую очередь с «вечной бедностью и неустроенностью». Это расстраивает 61% россиян.
Развала СССР стесняются 45% опрошенных, 37% граждан испытывают стыд
Такие данные опроса свидетельствуют о том, что проблема бедности в России не только не снижает своей остроты, но напротив, усугубляется.
Между тем правительство РФ, ссылаясь на данные Росстата, рапортует о том, что число проживающих за чертой бедности россиян сокращается.
Выступая на Гайдаровском форуме, Голикова привела данные Росстата, согласно которым за девять месяцев 2018 года уровень бедности составлял 13,3%, что оказалось ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%.
Однако эксперты к выводам правительства относятся настороженно, отмечая, что существует немало бюрократических способов борьбы с бедностью, результаты которых на деле богаче наших сограждан не делают.
Например, можно искусственно занизить сумму прожиточного минимума, тогда статистически за чертой бедности может оказаться не так уж и много россиян. Можно также не включить в потребительскую корзину некоторые продукты питания и одежду, лекарства (для пенсионеров), оплату услуг за образование (для молодого поколения) и т. п., уточнила для «Газеты.Ru» директор Независимого института социальной политики, проректор ВШЭ Лилия Овчарова.
Глава Минтруда Максим Топилин оценил победу над бедностью в стране в 800 млрд рублей.
Если полностью бедность побороть, точно раздать, каждый рубль, чтобы точно попал в ту семью, где есть дефицит доходов, чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 млрд рублей.
Таких сумм в бюджете нет, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу к 2024 году вдвое сократить уровень бедности.
Некоторые усилия по снижению бедности правительство уже согласовало. Например, разработаны новые меры поддержки для семей с детьми, взявших ипотечные кредиты.
При этом статистика третьего квартала прошлого года совсем не радужная. В
Прогноз Минэкономразвития по уровню бедности в 12,3% в целом по прошлому году также, скорее всего, не будет выполнен. Для этого у граждан должны были резко подскочить доходы, но статистика показывает обратную динамику.
В целом доходы не растут, потому что снижаются в реальном выражении соцвыплаты, зарплаты в конвертах, поступления от предпринимательской деятельности и недвижимости.
При этом, как свидетельствуют данные опросов, растет число россиян, считающих Россию «великой державой». Положительно на этот вопрос ответили 35% респондентов против 21% в 2016 году. Еще 40% населения отвечают «скорее да». Сомневаются в величии своей страны только 23% опрошенных.
62% участников исследования считают русских великим народом с особым местом в истории, и 88% согласны с тем, что Россия должна сохранить за собой роль великой державы.
Ранее тот же «Левада-центр» опубликовал опрос, по результатам которого выяснилось, что большинство наших сограждан (57%) считают действующее правительство неспособным решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения. Более половины опрошенных — 53% — выступили за отставку действующего кабмина во главе с премьером Дмитрием Медведевым.