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12:28 (мск), источник: RTVi

Financial Times: убийство мэра Гданьска — предупреждение Европе

То, что в Польше убили мэра Гданьска Павла Адамовича, стоит расценивать как предупреждение Европе, в которой нарастают радикальные настроения. Такое мнение высказала редакция британской газеты Financial Times (FT).

Источник: Reuters

Такие ценности Евросоюза, как толерантность и стремление к единству, оказались под угрозой, считают журналисты. И трагедия в Гданьске, по мнению FT, должна дать европейцам время, чтобы остановить нарастающие крайне правые настроения.

В пример редакция газеты привела заявления заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини, который 10 января в Варшаве анонсировал «новую европейскую весну».
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Сальвини приехал в Польшу, чтобы договориться о создании союза евроскептиков, отметило издание.

«На следующий день венгерский [премьер-министр] Виктор Орбан похвалил возможный альянс и объявил его целью обеспечение того, чтобы “противники иммиграции стали большинством в институтах ЕС”», — продолжили журналисты.

Убийство Адамовича, по мнению редакции, должно стать знаком и для польских политиков, в первую очередь, ультраконсерваторам из партии «Право и справедливость», и государственным СМИ. Но, как отметила газета, скорее всего это приведет к «временным попыткам» партии смягчить свой имидж. «Право и справедливость» уже делала так перед президентскими и парламентскими выборами 2015 года в Польше, напомнили журналисты.

Мэра Гданьска Павла Адамовича ранили во время выступления на благотворительном концерте 14 января. На сцену выбежал 27-летний Стефан В., который несколько раз ударил политика ножом. Позже Адамович умер в больнице. Убийца обвинил политика и партию «Гражданская платформа» (либерально-консервативная) в том, что он попал в тюрьму.

Сама трагедия в Гданьске, по мнению FT, похожа на убийство британского депутата Джо Кокс за неделю до референдума о Брекзите в 2016 году. Она выступала против выхода Великобритании из Евросоюза. Смерть Кокс привела к тому, что все стороны договорились приостановить агитацию, чтобы избежать накаливания настроений.

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