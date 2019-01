Гены неандертальцев не пропадают из ДНК европейцев

Ученые оценили давление отбора на доставшиеся от неандертальцев гены в наследственной информации современных жителей Европы. Авторы приходят к выводу, что за последние 45 тысяч лет гены неандертальцев не отсеиваются. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.