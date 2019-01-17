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15:58 (мск), источник: ТАСС

В Японии умер самый старый в стране шимпанзе

Примату по имени Джонни было 69 лет, что превышает среднюю продолжительность жизни шимпанзе.

ТОКИО, 17 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Самый пожилой в Японии шимпанзе умер на этой неделе в зоопарке города Кобэ, где он провел больше 60 лет. Примат по имени Джонни был любимцем местных жителей и в особенности детей на протяжении многих десятилетий.

По данным администрации зоопарка Одзи, где обитал Джонни, млекопитающее, которому было 69 лет, умерло по естественным причинам, от старости. У него возникли проблемы со здоровьем еще в 2017 году. Тогда Джонни переселили в отдельную клетку, чтобы другие приматы его не тревожили. Шимпанзе прибыл в Японию из Африки в 1955 году. За годы своей жизни в зоопарке Джонни девять раз становился отцом. Первый детеныш у него родился в 1963 году. Примечательно, что он стал первым шимпанзе, рожденным и выращенным в Японии в искусственной среде зоологического сада.

Средняя продолжительность жизни шимпанзе составляет от 40 до 50 лет, поэтому Джонни прожил очень длинную, и мы надеемся, что счастливую жизнь.
Зоопарк Одзи

В 2016 году в Японии скончалась самая пожилая в стране слониха, обитавшая в столичном зоопарке Инокасира. Слониха по имени Ханако также умерла в возрасте 69 лет. Однако сотрудники зоопарка отмечают, что животное отличалось крутым нравом: в 1956 году она затоптала залезшего к ней в вольер пьяного мужчину, а в 1960 году насмерть задавила сотрудника зоосада.

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