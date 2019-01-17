Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Два грузовика с бойцами ВСУ подорвали в Донбассе
В России закрывается старейшая сеть магазинов электроники
Елизавета Боярская решила обучать месячного сына английскому
Племянница Скрипаля рассказала о его смерти
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
Трамп выступил с обращением к народу Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам
Мама и ее отданная на удочерение дочь случайно встретились через 17 лет
Звездные дети и их родители в одном и том же возрасте (14 фото)
"Ад какой-то": Собчак сделала заявление после приезда в Киев
Президент Эстонии резко сменила позицию по РФ
Суперкубок в Саудовской Аравии атаковали больше, чем ЧМ в России
СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Севильи»
В студенческом городке произошел мощный взрыв
Умер Борис Соколов
“Ненависть льётся через край”: Песков высказался о россиянах
Порошенко поделился планами по газу на годы - СМИ
От каких платежей за ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
10При взрыве в Париже погибли двое пожарных
30Кого мы потеряли в 2018 году
13:37 (мск), источник: ТАСС

Названы самые популярные породы и клички питомцев в России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/ — По данным опроса, хозяева собак отдают предпочтения кличкам Боня, Джесси и Арчи, владельцы кошек чаще всего называют питомцев Мусей и Барсиком.

Источник: РИА "Новости"

Самыми популярными кличками питомцев в России стали Муся и Барсик для кошек и Боня и Джесси для собак. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта Mail.ru Питомцы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что в опросе приняли участие хозяева 4 288 собак и 6 732 кошек. Исследование проводилось на основании анкет, заполненных пользователями проекта Mail.ru Питомцы.

«Самыми популярными кличками кошек и котов оказались: Муся, Барсик, Василий, Семен и Рыжик. В топ кличек собак вошли Боня, Джесси, Арчи, Джек и Рэкс», — говорится в сообщении.

По данным опроса, в рейтинге популярных пород собак 2018 года лидируют йоркширские терьеры — они живут у 8% собаководов. Следом идут немецкие овчарки (5%), чихуахуа (5%), лабрадоры-ретриверы (4%) и таксы (4%).

Что касается породистых кошек, чаще всего владельцы заводят британских короткошерстных (8%), шотландских вислоухих (5%), мейн-кунов (3%), сибирских (2%) и персидских (2%).

Читайте также:

Зрелище будет неприглядным: американцы опубликовали прогноз по Украине
Почему Япония так хочет Курильские острова
Токио заявил протест Москве из-за действий пограничников у Курил
Мединского возмутили негативные отзывы на фильм «Т-34»
Financial Times: убийство мэра Гданьска — предупреждение Европе
России предрекли экономический рекорд
Ученые рассказали, как улучшить память и работу мозга
Рыбку и Лесли депортировали из Таиланда
Адвокат Кокорина объяснила, почему футболист не сыграет в СИЗО
Спорт
Суперкубок в Саудовской Аравии атаковали больше, чем ЧМ в России Матч «Ювентуса» и «Милана» за Суперкубок омрачен жесткой критикой руководства итальянского футбола
Hi-Tech
Срочно смените пароль. Возможно, он уже у мошенников Под угрозой может быть каждый!
Авто
Снегопады в России: на помощь фурам приходят «Хаммеры» (видео) Видео сняли в Казани, где из-за ненастья многие грузовые машины не смогли справиться с крутыми подъемами. На помощь пришли владельцы внедорожников и просто неравнодушные водители
Кино
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках Актриса вернулась к роли криминалиста Сони в шестой части телесаги о приключениях следователя Черкасова
Недвижимость
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
История россиянки о жизни в Греции
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми
Дети
Беременная Маркл посетила организацию по спасению бездомных животных Герцогиня познакомилась с волонтерами и их подопечными питомцами (фото)
Леди
Замороженные: звезды, которые потеряли мимику из-за ботокса Колоть ботокс или нет – личное решение каждой
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь