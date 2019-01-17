Названы самые популярные породы и клички питомцев в России
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/ — По данным опроса, хозяева собак отдают предпочтения кличкам Боня, Джесси и Арчи, владельцы кошек чаще всего называют питомцев Мусей и Барсиком.
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/ — По данным опроса, хозяева собак отдают предпочтения кличкам Боня, Джесси и Арчи, владельцы кошек чаще всего называют питомцев Мусей и Барсиком.
Самыми популярными кличками питомцев в России стали Муся и Барсик для кошек и Боня и Джесси для собак. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта Mail.ru Питомцы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Отмечается, что в опросе приняли участие хозяева 4 288 собак и 6 732 кошек. Исследование проводилось на основании анкет, заполненных пользователями проекта Mail.ru Питомцы.
По данным опроса, в рейтинге популярных пород собак 2018 года лидируют йоркширские терьеры — они живут у 8% собаководов. Следом идут немецкие овчарки (5%), чихуахуа (5%),
Что касается породистых кошек, чаще всего владельцы заводят британских короткошерстных (8%), шотландских вислоухих (5%),
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