Названы самые популярные породы и клички питомцев в России

Источник: РИА "Новости"

Самыми популярными кличками питомцев в России стали Муся и Барсик для кошек и Боня и Джесси для собак. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта Mail.ru Питомцы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что в опросе приняли участие хозяева 4 288 собак и 6 732 кошек. Исследование проводилось на основании анкет, заполненных пользователями проекта Mail.ru Питомцы.

«Самыми популярными кличками кошек и котов оказались: Муся, Барсик, Василий, Семен и Рыжик. В топ кличек собак вошли Боня, Джесси, Арчи, Джек и Рэкс», — говорится в сообщении.

По данным опроса, в рейтинге популярных пород собак 2018 года лидируют йоркширские терьеры — они живут у 8% собаководов. Следом идут немецкие овчарки (5%), чихуахуа (5%), лабрадоры-ретриверы (4%) и таксы (4%).

Что касается породистых кошек, чаще всего владельцы заводят британских короткошерстных (8%), шотландских вислоухих (5%), мейн-кунов (3%), сибирских (2%) и персидских (2%).