Мединского возмутили негативные отзывы на фильм «Т-34»

Источник: Известия

Как уточняет 17 января «РИА Новости», министр сделал это заявление на первом заседании рабочей группы Российского исторического общества по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.

Говоря о новой картине, Мединский назвал ее «феерически успешной». По его мнению, самые частые упреки относятся к финалу картины, который многие называют голливудским. Однако подобных откликов он не слышал по поводу американского фильма «Спасти рядового Райана»:

Нет ни одного зафиксированного случая, фэнтези стопроцентное, но с полным американским патриотизмом. Таких случаев было много на Восточном фронте, на Западном фронте не зафиксировано. Это наша история, ими экранизированная, и мы в полном восторге.

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В январе исполнитель главной роли Александр Петров рассказал «Известиям» о работе над картиной. Он признался, что за роль младшего лейтенанта Ивушкина ему пришлось побороться.

Сюжет «Т-34» строится на легендарной истории, которая действительно имела место, при этом у картины позитивный финал, которого не было у фильма «Жаворонок» 1964 года, основанного на том же материале. Режиссером картины выступил Алексей Сидоров, главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер.