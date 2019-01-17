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13:39 (мск), источник: Известия

Мединского возмутили негативные отзывы на фильм «Т-34»

Министр культуры России Владимир Мединский возмутился негативными отзывами историков и критиков, оставленными в Сети после просмотра исторической драмы «Т-34».

Источник: Известия

Как уточняет 17 января «РИА Новости», министр сделал это заявление на первом заседании рабочей группы Российского исторического общества по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.

Говоря о новой картине, Мединский назвал ее «феерически успешной». По его мнению, самые частые упреки относятся к финалу картины, который многие называют голливудским. Однако подобных откликов он не слышал по поводу американского фильма «Спасти рядового Райана»:

Нет ни одного зафиксированного случая, фэнтези стопроцентное, но с полным американским патриотизмом. Таких случаев было много на Восточном фронте, на Западном фронте не зафиксировано. Это наша история, ими экранизированная, и мы в полном восторге.
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В январе исполнитель главной роли Александр Петров рассказал «Известиям» о работе над картиной. Он признался, что за роль младшего лейтенанта Ивушкина ему пришлось побороться.

Сюжет «Т-34» строится на легендарной истории, которая действительно имела место, при этом у картины позитивный финал, которого не было у фильма «Жаворонок» 1964 года, основанного на том же материале. Режиссером картины выступил Алексей Сидоров, главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер.

Военная драма вышла в прокат 1 января и за первую неделю проката собрала более 1 млрд рублей.

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