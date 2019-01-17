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15:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Предновогодние расходы

В минувшем декабре россияне потратили рекордно малую сумму.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как следует из данных холдинга «Ромир», в декабре 2018 года россияне потратили в номинальном выражении наибольшую сумму за последние четыре года. Однако если учесть уровень накопленной инфляции, то их расходы оказались наименьшими за этот же срок.

Расходы россиян в декабре 2018 года выросли по сравнению с ноябрем и номинально оказались самыми высокими за последние четыре года, однако реальные расходы стали самыми низкими за тот же период. Такие данные по результатам своего исследования в четверг представил холдинг «Ромир».

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Исследование основывается на данных скан-панели домохозяйств «Ромира». Она базируется на информации о потреблении 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны с населением 10 тыс. человек и более, которая отражает покупательское поведение жителей городов РФ.

В декабре общие повседневные расходы россиян выросли на 13,2% относительно ноября и на 1,6% по сравнению с декабрем 2017 года. Также они оказались наиболее высокими за последние четыре года. Однако в разрезе года рост расходов более чем в 2,5 раза уступил размеру накопленной за год инфляции в 4,3%. Таким образом, даже при высоких показателях номинальных расходов реальные траты оказались самыми низкими за последние четыре года.

В декабре рост расходов наблюдался повсеместно во всех регионах. Самыми скромными в своих тратах показали себя жители северо-запада страны, где расходы в последний месяц года выросли на 11,9%. Наиболее же расточительными оказались жители юга и Сибири, где расходы в декабре увеличились на 15,7%. В Центральном округе расходы потребителей за месяц выросли на 14,4%, в Приволжском — на 13,3%, на Урале — на 12,8%.

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По сравнению же с декабрем 2017 года динамика расходов в различных регионах оказалась разнонаправленной. Так, например, жители Сибири в разрезе года увеличили свои декабрьские траты на 7,7%, на юге страны — на 6,6%, на северо-западе — на 4,7%. То есть рост превзошел размер годовой инфляции. На Урале также был зафиксирован рост расходов в декабре относительно предыдущего года, но на более скромные 2%. А вот жители Центрального округа относительно периода годичной давности свои расходы сократили на 1,4%. В Приволжье снижение оказалось еще более существенным и составило 2,9%.

В среднем наибольшие траты совершили россияне со средними доходами: их расходы за месяц увеличились на 13,9%. Немного от них отстали высокодоходники, траты которых в декабре выросли на 13%. В низкодоходной группе рост расходов составил 10,8%.

По сравнению же с предыдущим годом наибольший рост расходов показали высокодоходники — на 4,1%. В низкодоходной группе за год расходы выросли на 1,7%, а в среднедоходной они почти не изменились: рост составил всего 0,6%.

Анастасия Мануйлова

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