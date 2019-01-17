Предновогодние расходы
В минувшем декабре россияне потратили рекордно малую сумму.
В минувшем декабре россияне потратили рекордно малую сумму.
Как следует из данных холдинга «Ромир», в декабре 2018 года россияне потратили в номинальном выражении наибольшую сумму за последние четыре года. Однако если учесть уровень накопленной инфляции, то их расходы оказались наименьшими за этот же срок.
Расходы россиян в декабре 2018 года выросли по сравнению с ноябрем и номинально оказались самыми высокими за последние четыре года, однако реальные расходы стали самыми низкими за тот же период. Такие данные по результатам своего исследования в четверг представил холдинг «Ромир».
Исследование основывается на данных
В декабре общие повседневные расходы россиян выросли на 13,2% относительно ноября и на 1,6% по сравнению с декабрем 2017 года. Также они оказались наиболее высокими за последние четыре года. Однако в разрезе года рост расходов более чем в 2,5 раза уступил размеру накопленной за год инфляции в 4,3%. Таким образом, даже при высоких показателях номинальных расходов реальные траты оказались самыми низкими за последние четыре года.
В декабре рост расходов наблюдался повсеместно во всех регионах. Самыми скромными в своих тратах показали себя жители
По сравнению же с декабрем 2017 года динамика расходов в различных регионах оказалась разнонаправленной. Так, например, жители Сибири в разрезе года увеличили свои декабрьские траты на 7,7%, на юге страны — на 6,6%, на
В среднем наибольшие траты совершили россияне со средними доходами: их расходы за месяц увеличились на 13,9%. Немного от них отстали высокодоходники, траты которых в декабре выросли на 13%. В низкодоходной группе рост расходов составил 10,8%.
По сравнению же с предыдущим годом наибольший рост расходов показали высокодоходники — на 4,1%. В низкодоходной группе за год расходы выросли на 1,7%, а в среднедоходной они почти не изменились: рост составил всего 0,6%.
Анастасия Мануйлова