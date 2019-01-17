Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинские моряки пошли на попятную: бунт в зале суда
Новая BMW: таких «ноздрей» у «семерки» еще не было (фото)
40 антистрессовых фото кошек
Меган Маркл блистала на вечере в Лондоне
Сделки с недвижимостью можно будет оформить онлайн
Россия переходит на цифровое телевещание Если телевизор был приобретен относительно недавно, то все будет происходить автоматически
Беременная Маркл посетила организацию по спасению бездомных животных
Регина Тодоренко показала снимок с прогулки с мамой и сыном
"Ад какой-то": Собчак сделала заявление после приезда в Киев
Президент Эстонии резко сменила позицию по РФ
46-летний продюсер “Иронии судьбы. Продолжение” внезапно умер
Раскрыта причина заразности рака - подробности
В студенческом городке произошел мощный взрыв
Умер Борис Соколов
23-летний студент заказал убийство родителей ради дома у моря
Лысая голова: Высоцкая сменила имидж после измен
Как переделали деревянную дачу 60-х годов размером 6 квадратов
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
16От Путятина до Путина
14:28 (мск), источник: Популярная механика

Робоскелет показал походку древних животных

Ученые создали роботизированный скелет, который показал, как передвигалось животное, обитавшее на Земле около 300 миллионов лет назад.

Источник: EPFL

Исследователи из Федеральной политехнического школы Лозанны (EPFL) и Берлинского университета имени Гумбольдта построили робота, для того чтобы выяснить, как передвигался древнее животное Orobates pabsti, жившее около 300 миллионов лет назад. Внешностью представители этого вида напоминали крупных саламандр; как отмечается, данный вид находится в важной точке эволюционного древа, соединяющей ранних амфибий с рептилиями и млекопитающими, которые появятся позже.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Сила укуса тираннозавра не впечатлила ученых

Для начала специалисты создали цифровую симуляцию походки Orobates pabsti — на основании того, что известно благодаря анализу окаменелых скелетов и особенностям походки схожих современных животных. Затем исследователи, с использованием виртуальной модели, оценили, какой походкой должен был обладать древний зверь с учетом известных отпечатков (возможные варианты в симуляции, естественно, были ограничены более-менее реалистичными).

Далее ученые должны были переместить виртуальную копию Orobates pabsti в реальный мир. Для этого исследователи создали OroBOT — роботизированный скелет животного. Он также имел настраиваемую походку, так что ученые вновь более точно откорректировали ее — с учетом известных данных. По словам ученых, наиболее схожую с Orobates pabsti походку сегодня имеют кайманы (небольшие аллигаторы).

Исследование было опубликовано в журнале Nature, кратко о работе сообщается в пресс-релизе на сайте EPFL.

 Что такое метеориты с точки зрения науки
29 лайфхаков для работы с инструментами: полезная подборка
Чубайс поспорил с Грефом о методах борьбы с коррупцией
Читинский депутат предложила отключать по ночам свет малоимущим
Борец из РФ получит серебро ОИ после дисквалификации грузина
Мединского возмутили негативные отзывы на фильм «Т-34»
Токио заявил протест Москве из-за действий пограничников у Курил
Вице-премьер Татарстана назвал всех татарстанцев татарами
России предрекли экономический рекорд
Спорт
Суперкубок в Саудовской Аравии атаковали больше, чем ЧМ в России Матч «Ювентуса» и «Милана» за Суперкубок омрачен жесткой критикой руководства итальянского футбола
Hi-Tech
Срочно смените пароль. Возможно, он уже у мошенников Под угрозой может быть каждый!
Авто
Toyota сделала такой Land Cruiser Prado, «как любят россияне» Российский офис «Тойоты» открывает 2019 год запуском новой версии Style для Land Cruiser Prado
Кино
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках Актриса вернулась к роли криминалиста Сони в шестой части телесаги о приключениях следователя Черкасова
Недвижимость
История россиянки о жизни в Греции
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Газ убивает: почему жилые дома в России продолжают взрываться
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Дети
Беременная Маркл посетила организацию по спасению бездомных животных Герцогиня познакомилась с волонтерами и их подопечными питомцами (фото)
Леди
Замороженные: звезды, которые потеряли мимику из-за ботокса Колоть ботокс или нет – личное решение каждой
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь