Робоскелет показал походку древних животных

Источник: EPFL

Исследователи из Федеральной политехнического школы Лозанны (EPFL) и Берлинского университета имени Гумбольдта построили робота, для того чтобы выяснить, как передвигался древнее животное Orobates pabsti, жившее около 300 миллионов лет назад. Внешностью представители этого вида напоминали крупных саламандр; как отмечается, данный вид находится в важной точке эволюционного древа, соединяющей ранних амфибий с рептилиями и млекопитающими, которые появятся позже.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xztrtNxyZqQ?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Для начала специалисты создали цифровую симуляцию походки Orobates pabsti — на основании того, что известно благодаря анализу окаменелых скелетов и особенностям походки схожих современных животных. Затем исследователи, с использованием виртуальной модели, оценили, какой походкой должен был обладать древний зверь с учетом известных отпечатков (возможные варианты в симуляции, естественно, были ограничены более-менее реалистичными).

Далее ученые должны были переместить виртуальную копию Orobates pabsti в реальный мир. Для этого исследователи создали OroBOT — роботизированный скелет животного. Он также имел настраиваемую походку, так что ученые вновь более точно откорректировали ее — с учетом известных данных. По словам ученых, наиболее схожую с Orobates pabsti походку сегодня имеют кайманы (небольшие аллигаторы).