Робоскелет показал походку древних животных
Ученые создали роботизированный скелет, который показал, как передвигалось животное, обитавшее на Земле около 300 миллионов лет назад.
Ученые создали роботизированный скелет, который показал, как передвигалось животное, обитавшее на Земле около 300 миллионов лет назад.
Исследователи из Федеральной политехнического школы Лозанны (EPFL) и Берлинского университета имени Гумбольдта построили робота, для того чтобы выяснить, как передвигался древнее животное Orobates pabsti, жившее около 300 миллионов лет назад. Внешностью представители этого вида напоминали крупных саламандр; как отмечается, данный вид находится в важной точке эволюционного древа, соединяющей ранних амфибий с рептилиями и млекопитающими, которые появятся позже.
Для начала специалисты создали цифровую симуляцию походки Orobates pabsti — на основании того, что известно благодаря анализу окаменелых скелетов и особенностям походки схожих современных животных. Затем исследователи, с использованием виртуальной модели, оценили, какой походкой должен был обладать древний зверь с учетом известных отпечатков (возможные варианты в симуляции, естественно, были ограничены
Далее ученые должны были переместить виртуальную копию Orobates pabsti в реальный мир. Для этого исследователи создали OroBOT — роботизированный скелет животного. Он также имел настраиваемую походку, так что ученые вновь более точно откорректировали ее — с учетом известных данных. По словам ученых, наиболее схожую с Orobates pabsti походку сегодня имеют кайманы (небольшие аллигаторы).
Исследование было опубликовано в журнале Nature, кратко о работе сообщается в