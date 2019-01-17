Мэр Назрани решил снизить зарплату руководству ЖКХ и повысить ее дворникам

Источник: Администрация города Назрань

«Несмотря на трудность, нам надо поддерживать чистоту и порядок в городе. Я глава города, постоянно слежу за санитарным состоянием в муниципальном образовании, хожу, собираю пакеты с мусором, а вы сидите в бухгалтерии в тепле. Так не пойдет», — сообщил глава города на своей странице в соцсети в Instagram.

С сегодняшнего дня я не позволю вам отсиживаться в бухгалтерии — ни в субботу, ни в воскресенье. Зарплата простых коммунальщиков, которые работают в любую погоду, будет увеличена, а бухгалтерии и руководству предприятия сокращена.

Он призвал коммунальщиков сообщать ему о проблемах, с которыми они сталкиваются, чтобы ничто не мешало нормальной работе по уборке мусора, а жителей — уважительно относиться к труду работников ЖКХ. «Состоялся не совсем приятный разговор с сотрудниками городского ЖКХ. Порядок в городе требует особого внимания, как со стороны коммунальщиков, так и самих горожан», — пишет Тумгоев.

По его мнению, без взаимной помощи и понимания горожанами важности этого вопроса проблемы с санитарным состоянием исключительно силами коммунальщиков не решить.

Как уточнили агентству «Интерфакс» в пресс-службе администрации муниципального образования, речь идет о городской службе ЖКХ, подведомственной мэрии и обслуживающей как город, так и несколько округов, которые в него входят.