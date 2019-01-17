Военных в запасе ждет «интернет-молчание»
Нужно ли им запрещать пользоваться соцсетями.
Нужно ли им запрещать пользоваться соцсетями.
Бывшим военным запретят пользоваться соцсетями: в течение пяти лет после выхода в запас они будут обязаны «хранить интернет-молчание». Такие изменения в законодательство подготовило Минобороны, пишет газета «Известия». Ограничения коснутся тех, кто проходил службу в секретных частях или имел допуск к документам, содержащим гостайну. Ранее Госдума в первом чтении приняла еще один законопроект, который также запрещает пользоваться соцсетями, но только действующим военным.
Подобные ограничения для «запасников» существуют и сейчас и касаются выезда за рубеж. Однако распространяются только на тех, кто имеет первую и вторую формы допуска к гостайне из трех.
В случае с соцсетями стоит поступить так же, уверен
Я тоже служил в ФСБ и после окончания работы пять лет просто не мог получить загранпаспорт. Хотя права работать в соцсетях никто, конечно, до сих пор не отменял. Видимо, по аналогии, что соцсеть — это как бы та же самая заграница, видимо, и решили ввести такое правило".
Но все это должно быть все равно проведено аккуратно, через закон.
Публикации российских военных в соцсетях, в том числе с анонимных аккаунтов, уже несколько раз привлекали внимание СМИ и оборачивались скандалом. Подробнее о резонансных случаях — в справке «Коммерсантъ FM».
Следить за «запасниками» будет очень сложно. Конечно, если
Запрет на ведение аккаунтов в соцсетях и присутствие в цифровом пространстве, мягко говоря, избыточен.
Кроме того, человек может работать в такой сфере, где его присутствие в интернете окажется необходимым. С другой стороны, контроль за тем, что такой сотрудник публикует и нет ли там сведений, которые действительно угрожают безопасности государства, наверное, необходим. Единственное средство здесь — осуществление некоего регулярного мониторинга. Но нужно понимать, что все меры, которые могут быть приняты, являются реактивными, то есть они уже происходят после того, как произошло. Вот стопроцентно надежного способа защитить информацию не было и нет. Здесь можно только вспомнить надписи позднесоветского времени в общественном транспорте — «Личная совесть — лучший контролер»".
Ранее Минобороны решило начать слежку за своими курсантами в соцсетях. Согласно контракту, на закупку оборудования планировали выделить 0,5 млрд руб. Речь шла о том, чтобы не только следить за активностью курсантов в интернете, но и контролировать возможные «сливы» документов.
Глеб Силко