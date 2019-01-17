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18:47 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Военных в запасе ждет «интернет-молчание»

Нужно ли им запрещать пользоваться соцсетями.

Источник: РИА "Новости"

Бывшим военным запретят пользоваться соцсетями: в течение пяти лет после выхода в запас они будут обязаны «хранить интернет-молчание». Такие изменения в законодательство подготовило Минобороны, пишет газета «Известия». Ограничения коснутся тех, кто проходил службу в секретных частях или имел допуск к документам, содержащим гостайну. Ранее Госдума в первом чтении приняла еще один законопроект, который также запрещает пользоваться соцсетями, но только действующим военным.

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Подобные ограничения для «запасников» существуют и сейчас и касаются выезда за рубеж. Однако распространяются только на тех, кто имеет первую и вторую формы допуска к гостайне из трех.

В случае с соцсетями стоит поступить так же, уверен генерал-лейтенант в отставке, завкафедрой информационной безопасности Высшей школы экономики Александр Баранов: «Ограничения по гостайне есть разные. Например, если у вас есть доступ третьей формы, то это значит, что вы работаете с информацией, имеющей гриф не выше, чем «секретно», и имеете загранпаспорт, то есть можете выезжать за рубеж, в том числе и на отдых, по согласованию с организацией, в которой работаете. Это сейчас практикуется повсеместно. На самом деле, это самая многочисленная каста секретоносителей, которая имеет право и реально выезжает на отдых за границу.

Вторая группа лиц — это те, кто имеет более высокие допуски, у них ограничения на выезд более строгие. В свое время все очень логично было выстроено. Да, у таких граждан с выездом за рубеж гораздо большие сложности, и в течение пяти лет после окончания работы с такими документами они пределы России покидать не могут.

Я тоже служил в ФСБ и после окончания работы пять лет просто не мог получить загранпаспорт. Хотя права работать в соцсетях никто, конечно, до сих пор не отменял. Видимо, по аналогии, что соцсеть — это как бы та же самая заграница, видимо, и решили ввести такое правило".

Но все это должно быть все равно проведено аккуратно, через закон.

Публикации российских военных в соцсетях, в том числе с анонимных аккаунтов, уже несколько раз привлекали внимание СМИ и оборачивались скандалом. Подробнее о резонансных случаях — в справке «Коммерсантъ FM».

  • В 2014 году на странице во «ВКонтакте» Ильдара Максутова журналисты обнаружили запись «На Украину!». По информации СМИ, он якобы служил в одной из гвардейских дивизий ВДВ и погиб летом того же года. Этот случай считают одним из доказательств присутствия российских войск на Украине во время активной фазы конфликта на юго-востоке страны.
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  • В начале 2015 года неизвестный загрузил на YouTube видео, где тогда еще секретный российский танк «Армата» пересекает дорогу. Позже появились и фото этой техники на грузовом поезде. Официально власти планировали показать танк только на параде 9 мая. Однако из-за утечки внешний вид машины нового поколения стал известен заранее.
  • Затем в конце лета и начале осени того же года, еще до начала военной кампании России в Сирии, на страницах бойцов спецназа и морской пехоты начали появляться фотографии из арабской республики. По ним СМИ смогли сделать вывод, что военные целыми группами прибывают в страну на кораблях, хотя тогда власти заявляли, что в Сирии находятся только инструкторы, а не регулярные войска.

Следить за «запасниками» будет очень сложно. Конечно, если какие-то сведения «утекут» в интернет, человека найдут, даже если он использовал фейковый аккаунт, но превентивных мер сохранения гостайны в интернете сейчас, в общем, и нет, пояснил координатор Центра безопасного интернета в России Урван Парфентьев: «В любом подобном ограничении всегда нужно соблюдать баланс между правами гражданина на частную жизнь и тем, что пытается защитить законодатель, то есть государственной тайной.

Запрет на ведение аккаунтов в соцсетях и присутствие в цифровом пространстве, мягко говоря, избыточен.
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Кроме того, человек может работать в такой сфере, где его присутствие в интернете окажется необходимым. С другой стороны, контроль за тем, что такой сотрудник публикует и нет ли там сведений, которые действительно угрожают безопасности государства, наверное, необходим. Единственное средство здесь — осуществление некоего регулярного мониторинга. Но нужно понимать, что все меры, которые могут быть приняты, являются реактивными, то есть они уже происходят после того, как произошло. Вот стопроцентно надежного способа защитить информацию не было и нет. Здесь можно только вспомнить надписи позднесоветского времени в общественном транспорте — «Личная совесть — лучший контролер»".

Ранее Минобороны решило начать слежку за своими курсантами в соцсетях. Согласно контракту, на закупку оборудования планировали выделить 0,5 млрд руб. Речь шла о том, чтобы не только следить за активностью курсантов в интернете, но и контролировать возможные «сливы» документов.

Глеб Силко

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