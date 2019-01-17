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15:55 (мск), источник: РИА Новости

Вьетнамские врачи спасли пациента с помощью 15 банок пива

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Во вьетнамской провинции Куангчи врачи спасли 48-летнего пациента Нгуена Ван Нхата с помощью пива. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Источник: Reuters

Мужчину госпитализировали с признаками отравления. По словам главы отделения интенсивной терапии Ле Ван Лама, уровень метанола в крови пациента в 1119 раз превышал норму.

Чтобы спасти ему жизнь, врачи немедленно перелили ему в желудок три банки пива и тем самым замедлили переработку метанола его печенью.

После этого мужчине влили в желудок еще 12 банок — по одной в час, пока он не пришел в себя. Все это время врачи проводили гемодиализ — очистку крови от смертельно опасных токсинов.

Доктор Лам объяснил, что желудок и кишечник человека продолжают выделять алкоголь в кровь, даже если он находится в бессознательном состоянии или уже прекратил пить. Нхат потерял сознание, когда метанол в его организме окислился до формальдегида, который, в свою очередь, вырабатывал муравьиную кислоту. Врач отметил, что алкоголь поступает в организм в двух формах — метанол и этанол, а печень в первую очередь расщепляет этанол. Этим воспользовались медики, выбирая метод лечения.

Мужчину выписали из больницы через три недели.

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