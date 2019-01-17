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16:40 (мск), источник: Чердак

В северном полушарии Титана все-таки наступило лето и пролились метановые дожди

Планетологи из нескольких американских университетов продемонстрировали, что более двух лет назад недалеко от северного полюса Титана все-таки начались дожди, и это первое — и долгожданное — свидетельство начала летнего сезона в этой части крупнейшей луны Сатурна. Определили это по снимку, сделанному 7 июня 2016 года.

Источник: NASA

Космическая станция «Кассини» была запущена к Сатурну в 1997 году, долетела до него в 2004-м и вела наблюдения этого газового гиганта и его спутников до 15 сентября 2017 года, когда она сгорела в атмосфере Сатурна. За время работы «Кассини» помогла ученым подробнее разглядеть и изучить кольца Сатурна, увидеть поверхность Титана и обнаружить гейзеры на Энцеладе.

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Поскольку Титан, как и Земля, имеет наклон оси вращения (27 градусов, у Земли — 23° 44'), на нем тоже есть времена года. Правда, год на Титане длится 30 земных лет, а значит каждый сезон продолжается чуть более 7 лет. А если есть сезоны, должна быть и смена климатических режимов, увидеть которую уже довольно долгое время пытались исследователи.

Когда «Кассини» прилетел к Сатурну в 2004 году, лето было в южном полушарии Титана.

Модели предсказывали, что лето в северном полушарии этой луны должно было наступить раньше 2016 года. Поэтому, не наблюдая никаких заметных изменений в этом регионе, ученые недоумевали, почему же лето никак не начнется.

Разглядеть его наступление оказалось сложной задачей: выпадение осадков на спутнике Сатурна трудно было заметить из-за густой дымки в атмосфере.

Теперь же на поверхности Титана ученые увидели яркие пятна общей площадью в 120 000 км². Проанализировав их спектральные характеристики, они предположили, что это не что иное, как блеск смоченной дождем поверхности. Подобный эффект мы наблюдаем на мокром от дождя тротуаре, на который светит солнце.

Источник: Чердак
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Теперь же, увидев проблески сквозь облака над северным полушарием, ученые сочли, что теперь «Кассини» таки зафиксировал на северном полюсе Титана метановые дожди. А это значит, что в этой части спутника Сатурна в 2016 году действительно началось лето, которое кончится примерно к 2022-му году. Теперь исследователи будут разбираться, что вызвало отсрочку начала летнего сезона.

Станция «Кассини», прежде чем сгореть в атмосфере Сатурна, успела нырнуть на орбиту между планетой и ее внутренним кольцом, и передать уникальные данные наблюдений за этими объектами на Землю. Это произошло осенью 2017 года, но интерпретация данных продолжается, и мы все еще регулярно узнаем о Сатурне что-то новое. Так, недавно выяснилось, что 6-я планета от Солнца пожирает свои кольца с устрашающей скоростью: через 100 миллионов лет от них, по-видимому, ничего не останется.

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