В северном полушарии Титана все-таки наступило лето и пролились метановые дожди
Планетологи из нескольких американских университетов продемонстрировали, что более двух лет назад недалеко от северного полюса Титана
Планетологи из нескольких американских университетов продемонстрировали, что более двух лет назад недалеко от северного полюса Титана
Космическая станция «Кассини» была запущена к Сатурну в 1997 году, долетела до него в 2004-м и вела наблюдения этого газового гиганта и его спутников до 15 сентября 2017 года, когда она сгорела в атмосфере Сатурна. За время работы «Кассини» помогла ученым подробнее разглядеть и изучить кольца Сатурна, увидеть поверхность Титана и обнаружить гейзеры на Энцеладе.
Поскольку Титан, как и Земля, имеет наклон оси вращения (27 градусов, у Земли — 23° 44'), на нем тоже есть времена года. Правда, год на Титане длится 30 земных лет, а значит каждый сезон продолжается чуть более 7 лет. А если есть сезоны, должна быть и смена климатических режимов, увидеть которую уже довольно долгое время пытались исследователи.
Когда «Кассини» прилетел к Сатурну в 2004 году, лето было в южном полушарии Титана.
Модели предсказывали, что лето в северном полушарии этой луны должно было наступить раньше 2016 года. Поэтому, не наблюдая никаких заметных изменений в этом регионе, ученые недоумевали, почему же лето никак не начнется.
Теперь же на поверхности Титана ученые увидели яркие пятна общей площадью в 120 000 км². Проанализировав их спектральные характеристики, они предположили, что это не что иное, как блеск смоченной дождем поверхности. Подобный эффект мы наблюдаем на мокром от дождя тротуаре, на который светит солнце.
Теперь же, увидев проблески сквозь облака над северным полушарием, ученые сочли, что теперь «Кассини» таки зафиксировал на северном полюсе Титана метановые дожди. А это значит, что в этой части спутника Сатурна в 2016 году действительно началось лето, которое кончится примерно к 2022-му году. Теперь исследователи будут разбираться, что вызвало отсрочку начала летнего сезона.
Станция «Кассини», прежде чем сгореть в атмосфере Сатурна, успела нырнуть на орбиту между планетой и ее внутренним кольцом, и передать уникальные данные наблюдений за этими объектами на Землю. Это произошло осенью 2017 года, но интерпретация данных продолжается, и мы все еще регулярно узнаем о Сатурне