Агентство Sputnik ответило на удаление семи аккаунтов в Facebook

Источник: Коллаж Daily Storm

Американская социальная сеть Facebook сообщила 17 января, что удалила сотни страниц, групп и аккаунтов, которые, как утверждается, были связаны с Россией и вовлечены «в скоординированные подозрительные акции» в Facebook и Instagram. Об этом написано в официальном блоге соцсети. Удалены были 364 аккаунта. Глава отдела политики кибербезопасности Facebook Натаниель Глейчер сообщил, что эти аккаунты были связаны с расположенным в Москве новостным агентством Sputnik. В международном информагентстве Sputnik сообщили Daily Storm, что в результате действий Facebook заблокированы страницы семи редакций.

«Решение однозначно чисто политическое, фактически цензура — заблокировано семь страниц редакций в странах ближнего зарубежья. Редакции Sputnik занимаются новостями и делают это хорошо. И если блокировка — это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет: тут все очевидно. А вот надежда, что здравый смысл победит, есть. Читайте Sputnik», — ответили в агентстве.

В Facebook заявили, что обнаружили две отдельные операции, их следы вели в Россию. Первая, по его словам, вела активность в Балтике, Центральной Азии, на Кавказе, в центральных и восточноевропейских странах. На некоторых страницах часто публиковались антинатовские темы, поддерживались протестные движения, критиковалась коррупция.

Они потратили 135 тысяч долларов на рекламу в Facebook с 2013 года, пишет Глейчер. Около 790 тысяч аккаунтов подписались в соцсети на одну или несколько подобных страниц.

Вторая операция была связана с аккаунтами, которые писали об американском следе на Украине. 107 страниц, групп и аккаунтов и 41 профиль в Instagram были удалены. В Facebook заявили, что не хотят допускать манипуляций мнением людей и добавили, что удалили аккаунты не из-за публикаций, а именно из-за странного поведения. «Владельцы аккаунтов координировали действия между собой и использовали фейковые профили, чтобы раскручивать себя, и это было причиной наших действий, — говорится в посте Facebook. — Мы не нашли связей между этими операциями, но они использовали одинаковую тактику, обманывая своих подписчиков в отношении того, кто они такие и что они делают».