Ученые объяснили, почему зебры полосатые
Ради этого они провели новое исследование на манекенах.
Ради этого они провели новое исследование на манекенах.
Группа ученых во главе с Гейбором Горвасом из Департамента биологической физики в Университете Этвос Лоранд в Венгрии решила доказать практическую пользу
Не секрет, что яркие полоски — не лучший вариант для травоядного животного в африканской саванне. Ранее ученые уже выяснили, что зебру, в отличие от других животных, меньше кусают насекомые. В этот раз специалисты решили провести эксперименты, в том числе и с пользой для человека, и убедиться в том, что полосатый окрас действительно служит защитой от мух и комаров.
На общую пользу ярких полосок ученых натолкнули примеры традиционного грима во многих племенах в Африке, Австралии и
Чтобы проверить гипотезу ярких полосок, ученые провели эксперимент, задействовать в котором решили манекены. Они взяли три манекена (с белой кожей, с темной и еще один с темной кожей, на который нанесли полосатый рисунок) и поставили их в поле. Через некоторое время они подсчитали количество укусов насекомых.
Проведя исследования с помощью специальных приборов, ученые увидели, что полоски меньше отражают поляризованный свет, который и привлекает насекомых.
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