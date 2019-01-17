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17:28 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые объяснили, почему зебры полосатые

Ради этого они провели новое исследование на манекенах.

Источник: CC0/hbieser

Группа ученых во главе с Гейбором Горвасом из Департамента биологической физики в Университете Этвос Лоранд в Венгрии решила доказать практическую пользу черно-белого окраса зебры.

Не секрет, что яркие полоски — не лучший вариант для травоядного животного в африканской саванне. Ранее ученые уже выяснили, что зебру, в отличие от других животных, меньше кусают насекомые. В этот раз специалисты решили провести эксперименты, в том числе и с пользой для человека, и убедиться в том, что полосатый окрас действительно служит защитой от мух и комаров.

На общую пользу ярких полосок ученых натолкнули примеры традиционного грима во многих племенах в Африке, Австралии и Папуа-Новой Гвинее. Хоть значение узоров и краски у них значительно различается, но, по мнению специалистов, украшение своего тела в племенах имеет и практическое значение — защиту от мух.

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Чтобы проверить гипотезу ярких полосок, ученые провели эксперимент, задействовать в котором решили манекены. Они взяли три манекена (с белой кожей, с темной и еще один с темной кожей, на который нанесли полосатый рисунок) и поставили их в поле. Через некоторое время они подсчитали количество укусов насекомых.

Как оказалось, меньше всего мух интересовал раскрашенный манекен.

Проведя исследования с помощью специальных приборов, ученые увидели, что полоски меньше отражают поляризованный свет, который и привлекает насекомых.

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