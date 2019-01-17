Найдена старейшая таблица Менделеева
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Найденная в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Найденная в
Ее во время уборки обнаружил доктор Алан Айткен. Таблица лежала на складе вместе с лабораторным оборудованием, которые скопилось в помещении после переезда факультета химии.
На таблице указано, что она была сделана одной из венских типографий, работавших в период с 1875 по 1888 год. На еще одной подписи указан автор литографии, скончавшийся в 1890 году.
Также отмечается, что в таблице указан галлий и скандий, открытые в 1875 и 1870 годах соответственно, тогда как германия (1886) в ней уже нет.
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