Найдена старейшая таблица Менделеева

Источник: University of St Andrews

Ее во время уборки обнаружил доктор Алан Айткен. Таблица лежала на складе вместе с лабораторным оборудованием, которые скопилось в помещении после переезда факультета химии.

Международная группа экспертов подтвердила, что находка датируется 1885 годом. Сам периодический закон был открыт Дмитрием Менделеевым в 1869 году.

На таблице указано, что она была сделана одной из венских типографий, работавших в период с 1875 по 1888 год. На еще одной подписи указан автор литографии, скончавшийся в 1890 году.