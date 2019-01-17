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17:50 (мск), источник: РИА Новости

Найдена старейшая таблица Менделеева

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Найденная в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии периодическая таблица химических элементов оказалась старейшей в мире, сообщает портал Phys.org.

Источник: University of St Andrews

Ее во время уборки обнаружил доктор Алан Айткен. Таблица лежала на складе вместе с лабораторным оборудованием, которые скопилось в помещении после переезда факультета химии.

Международная группа экспертов подтвердила, что находка датируется 1885 годом. Сам периодический закон был открыт Дмитрием Менделеевым в 1869 году.

На таблице указано, что она была сделана одной из венских типографий, работавших в период с 1875 по 1888 год. На еще одной подписи указан автор литографии, скончавшийся в 1890 году.

Также отмечается, что в таблице указан галлий и скандий, открытые в 1875 и 1870 годах соответственно, тогда как германия (1886) в ней уже нет.

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