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18:03 (мск), источник: BFM.ru

Фотография Билла Гейтса в очереди за бургером взбудоражила соцсети

На снимке основатель Microsoft, засунув руки в карманы, стоит в свете неоновой подсветки и смотрит в сторону заведения общепита. Как прокомментировали этот шаг пользователи?

«Когда у тебя почти 100 миллиардов долларов, но ты стоишь в очереди за бургером, картофелем фри и колой». В соцсетях набирает популярность фотография Билла Гейтса в очереди около закусочной в Сиэтле.

На фото основатель Microsoft, засунув руки в карманы, стоит в свете неоновой подсветки и смотрит в сторону заведения.

В комментариях к посту отмечается: «Именно так ведут себя настоящие богачи, в отличие от подражателей из Белого дома».

Хотя нашлись и критики, заметившие: «Это показывает, что он богат, но глуп. И не из-за того, что он ждет в очереди, а из-за его ужасного выбора пищи». Комментарии российских пользователей заметно отличаются: в основном люди обращают внимание, что от отечественных богатейших бизнесменов таких поступков вряд ли стоит ожидать:

Во время загрузки произошла ошибка.

Среди других комментариев: «На самом деле, он просто думает, взять только бургер с картошкой, или купить всю забегаловку сразу». «Счастливые бургеры также встали в очередь, чтобы попасть внутрь владельцу 100 миллиардов». «А может, Билл Гейтс просто денег хотел разменять?».

Впрочем, как напоминают СМИ, миллиардер всегда был не чужд фастфуда. В 2011 году Гейтс делал отсылку к гамбургерам в своей речи в Университете Вашингтона:

Я могу понять желание иметь миллионы долларов, это дает определенную свободу. Но, когда вы получаете намного больше этого, должен вам сказать: гамбургер остается тем же самым.

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