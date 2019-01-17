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18:16 (мск), источник: Mail.ru Новости

Канадский бизнесмен подделал документы в суд, но ошибся со шрифтом

Просто надо было выбрать что-то попроще.

Предприниматель из Канады Джеральд Макгои вполне может похвастаться самым эпичным судебным провалом современности.

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Дело в том, что в 2017 году компания Макгои Look Communications обанкротилась, и он остался должен кредиторам около 5,6 миллионов долларов.

Все это время он отказывался выплачивать им долги, но сейчас у него не осталось выбора. В середине января бизнесмен пришел на очередное заседание с документами, которые якобы доказывали его правоту: он утверждал, что его личные средства никак не связаны с разорившейся компанией и не могут быть использованы для уплаты долгов.

И Макгои удалось бы избежать проблем, если бы не одна маленькая, но коварная ошибка. Во время изучения договоров, эксперты обратили внимание на шрифт, которым были напечатаны документы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Оказалось, что бумаги, которые якобы были составлены еще в 1995 году, напечатаны шрифтами Cambria и Calibri, которые были разработаны в 2004 году и появились в программе Microsoft Office только в 2007.

Таким образом, хитрый план предпринимателя с треском провалился и теперь ему предстоит не только выплатить все долги кредиторам, но и ответить перед законом за подделку документов.

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