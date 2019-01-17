Бен Аффлек снова приуныл (и в очередной раз стал мемом)

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В сети появилась новая фотография Бена Аффлека, которая сразу же стала мемом: голливудского актера запечатлели пока он вел дочь из школы к машине.

На лице у исполнителя роли Бэтмена — беспросветная печаль и грусть. Кажется, Бен очень устал под конец рабочей недели.

Впервые мем «грустный Аффлек» появился в 2016 году, когда актер загрустил во время интервью, посвященного фильму «Бэтмен против Супермена». Пока его коллега по фильму Генри Кавилл отвечает на вопросы журналиста, Аффлек молча смотрит в одну точку, на его лице — печаль и безразличие.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wtfoRESVir0?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Позже появилось много других фотографий грустного актера.