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18:37 (мск), источник: Esquire

Бен Аффлек снова приуныл (и в очередной раз стал мемом)

В сети появились новые снимки грустного актера, которые сразу же стали мемом.

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В сети появилась новая фотография Бена Аффлека, которая сразу же стала мемом: голливудского актера запечатлели пока он вел дочь из школы к машине.

На лице у исполнителя роли Бэтмена — беспросветная печаль и грусть. Кажется, Бен очень устал под конец рабочей недели.

Впервые мем «грустный Аффлек» появился в 2016 году, когда актер загрустил во время интервью, посвященного фильму «Бэтмен против Супермена». Пока его коллега по фильму Генри Кавилл отвечает на вопросы журналиста, Аффлек молча смотрит в одну точку, на его лице — печаль и безразличие.

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Позже появилось много других фотографий грустного актера.

В сентябре 2017 года британский кинопродюсер Стивен Фоллоуз назвал Аффлека самым грустным актером Голливуда. С помощью механизма Microsoft Azure Emotion он сравнил снимки знаменитых актеров и выяснил, что чуть менее грустными, чем Бен Аффлек, на постерах оказались Райан Гослинг и Брюс Уиллис.

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