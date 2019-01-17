Бен Аффлек снова приуныл (и в очередной раз стал мемом)
В сети появились новые снимки грустного актера, которые сразу же стали мемом.
В сети появились новые снимки грустного актера, которые сразу же стали мемом.
В сети появилась новая фотография Бена Аффлека, которая сразу же стала мемом: голливудского актера запечатлели пока он вел дочь из школы к машине.
На лице у исполнителя роли Бэтмена — беспросветная печаль и грусть. Кажется, Бен очень устал под конец рабочей недели.
Впервые мем «грустный Аффлек» появился в 2016 году, когда актер загрустил во время интервью, посвященного фильму «Бэтмен против Супермена». Пока его коллега по фильму Генри Кавилл отвечает на вопросы журналиста, Аффлек молча смотрит в одну точку, на его лице — печаль и безразличие.
Позже появилось много других фотографий грустного актера.
В сентябре 2017 года британский кинопродюсер Стивен Фоллоуз назвал Аффлека самым грустным актером Голливуда. С помощью механизма Microsoft Azure Emotion он сравнил снимки знаменитых актеров и выяснил, что чуть менее грустными, чем Бен Аффлек, на постерах оказались Райан Гослинг и Брюс Уиллис.