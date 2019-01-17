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19:37 (мск), источник: Известия

Умерла известная путешественница баба Лена

В Красноярске скончалась знаменитая путешественница Елена Ерхова, более известная как баба Лена. О смерти 91-летней женщины сообщила ее знакомая Екатерина Папина в Facebook.

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«Бабушка умерла. Царство небесное», — написала она, дополнив свою запись, сделанную накануне.

Информацию о смерти путешественницы журналистам издания «ТВК Красноярск» подтвердили ее родственники.

В декабре 2018 года врачи диагностировали у путешественницы рак легких четвертой стадии.

По словам родственников, последние дни баба Лена находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Несмотря на преклонный возраст, женщина путешествовала по миру на средства, отложенные с пенсии, и вела личный блог в Instagram. В настоящее время на него подписаны порядка 177 тыс. пользователей.

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