Умерла известная путешественница баба Лена
В Красноярске скончалась знаменитая путешественница Елена Ерхова, более известная как баба Лена. О смерти 91-летней женщины сообщила ее знакомая Екатерина Папина в Facebook.
В Красноярске скончалась знаменитая путешественница Елена Ерхова, более известная как баба Лена. О смерти 91-летней женщины сообщила ее знакомая Екатерина Папина в Facebook.
«Бабушка умерла. Царство небесное», — написала она, дополнив свою запись, сделанную накануне.
Информацию о смерти путешественницы журналистам издания «ТВК Красноярск» подтвердили ее родственники.
По словам родственников, последние дни баба Лена находилась в больнице в тяжелом состоянии.
Несмотря на преклонный возраст, женщина путешествовала по миру на средства, отложенные с пенсии, и вела личный блог в Instagram. В настоящее время на него подписаны порядка 177 тыс. пользователей.
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