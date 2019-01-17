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23:11 (мск), источник: Интерфакс

Лиса и кот устроили драку за кусок колбасы на границе РФ и Польши

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — В Калининградской области набирает популярность видеоролик о том, как на российско-польской границе лиса и кот подрались за кусок колбасы.

Видеокадры о потасовке животных в пункте пропуска «Мамоново-Гроново» в социальную сеть выложила калининградка Алина Маркова, которая возвращалась домой из Польши.

На кадрах видно, как дикая лиса и кот, живущий на пункте пропуска, лупят другу друга лапами из-за куска колбасы. При этом ни один из бойцов явно не пасует и не отступает.

После незначительного противостояния кот неспешно и гордо покидает поле битвы, съев лакомство.

В пункте пропуска «Мамоново-Гроново» дикие лисы довольно часто выходят к автомашинам и выпрашивают у водителей какую-либо еду. Аналогичным промыслом заняты и коты, которые живут здесь с негласного одобрения пограничников и таможенников, охотясь на мышей.

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