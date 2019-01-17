Лиса и кот устроили драку за кусок колбасы на границе РФ и Польши
Москва. 17 января. INTERFAX.RU — В Калининградской области набирает популярность видеоролик о том, как на
Москва. 17 января. INTERFAX.RU — В Калининградской области набирает популярность видеоролик о том, как на
Видеокадры о потасовке животных в пункте пропуска «Мамоново-Гроново» в социальную сеть выложила калининградка Алина Маркова, которая возвращалась домой из Польши.
На кадрах видно, как дикая лиса и кот, живущий на пункте пропуска, лупят другу друга лапами
После незначительного противостояния кот неспешно и гордо покидает поле битвы, съев лакомство.
В пункте пропуска «Мамоново-Гроново» дикие лисы довольно часто выходят к автомашинам и выпрашивают у водителей