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00:59 (мск), источник: Lenta.Ru

В Чечне испугались протестов и простили должникам 9 миллиардов платежей за газ

Районный суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Чеченской республики.

Источник: Reuters

В ведомстве отметили, что долг уже невозможно взыскать, поскольку у него истек срок давности. «Газпром» не составил документы о списании задолженности в установленном порядке и пытался заставить плательщиков погасить долги. По мнению следователей, это могло вызвать массовые протесты.

«Действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения», — заключили в прокуратуре.

В 2015 году министерство промышленности и энергетики Чечни обратилось к федеральным властям с просьбой о списании 16,23 миллиарда рублей долга за энергоресурсы — электроэнергию и газ, поставленные в период контртеррористической операции в республике с 1999 по 2009 год. Тогда эту сумму тоже объявили безнадежными к взысканию долгами. На тот момент общая сумма долга Чеченской Республики за газ составляла 58 миллиардов рублей.

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