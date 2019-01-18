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12:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Добыча полезных охраняемых

ЧОПам нефтяных компаний мешает Росгвардия.

Источник: РИА "Новости"

Нефтекомпании опасаются монополизации рынка охранных услуг Росгвардией, которая получила полномочия по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах ТЭКа. ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», СИБУР и «Татнефть» написали письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний в адрес охраны на своих предприятиях. Для действий службы есть правовые основания, которые, по данным «Ъ», правительство поручало ей же и устранить, но этого не произошло. В Росгвардии считают проблему надуманной, но признают, что ее услуги дороже. Юристы полагают, что ЧОПы могут защититься от действий службы даже без законодательных изменений, но для этого нужно оспорить ее действия в суде.

«Ъ» ознакомился с письмом, которое руководители крупнейших нефтекомпаний РФ направили в декабре секретарю Совбеза Николаю Патрушеву. Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.

Росгвардия, которую возглавляет экс-руководитель службы безопасности президента РФ (подразделение ФСО) Виктор Золотов, с момента создания в 2016 году получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью, а также ФГУП «Охрана» (выручка в 2017 году по РСБУ — 20,7 млрд руб., прибыль — 1,7 млрд руб.).
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В 2018 году Росгвардия планировала проверить 2,8 тыс. объектов ТЭКа (2,5 тыс.— в 2017 году). На сайте ФГУП указано, что его клиентами также являются «Газпром» и ЛУКОЙЛ.

В компаниях от официальных комментариев отказались. Но источники «Ъ» среди нефтяников и в силовых структурах поясняют, что Росгвардия хочет расширить влияние в сфере охраны ТЭКа. «Риски достаточно очевидные — монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен, — говорит собеседник “Ъ” в крупной нефтекомпании.— Кроме того, могут быть сужены возможности компаний контролировать качество услуг, а именно качество охраны является предметом текущего обсуждения».

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин называет проблему надуманной.

У нас конструктивный диалог со всеми участниками рынка. Если бы проблема существовала, она могла быть в том числе поднята представителями ЧОПов на экспертном совете.
Валерий Грибакин
Представитель Росгвардии

Он также отрицает рост числа предписаний, запрещающих деятельность ЧОПов: «Список проверок носит публичный характер, совместно с другими контролирующими органами он согласовывается. Собственник объекта и охранная организация предупреждаются об этом заранее в установленном порядке. Никаких облав и проверок, как в 90-е годы». Господин Грибакин признает, что услуги Росгвардии стоят дороже ЧОПов «за счет лучшей подготовки, оснащения и высокого профессионализма».

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В ведомстве упрекнули СМИ в неправильном освещении этой темы.

По словам нефтяников, ситуация обострилась в июне 2018 года с выходом постановления № 729, на основании которого охранные организации, обеспечивающие безопасность опасных производственных объектов ТЭКа, могут быть лишены лицензии. В качестве примера приводится предписание от ноября 2018 года в адрес «Саратоворгсинтеза» (нефтехимическое предприятие ЛУКОЙЛа) с требованием до 26 апреля 2019 года привести охрану в соответствие с постановлением правительства № 587, что «фактически означает замену охранной организации», хотя «профессионализм охранников ранее был отмечен ФСБ».

В компаниях говорят о юридической коллизии: ФЗ о безопасности объектов ТЭКа разрешает привлекать для их охраны ЧОПы, но п. 21 прил. 1 к постановлению правительства № 587 это запрещает.

До получения полномочий Росгвардией, подчеркивают нефтяники, правовая нестыковка работе ЧОПов не мешала, а глава Совбеза еще в 2016 году направил в правительство предложения об изменении ФЗ.

Устранить коллизию правительство поручило, по словам нефтяников, той же Росгвардии, установив срок 1 декабря 2018 года, но соответствующий законопроект до сих пор не согласован. В письме Николаю Патрушеву нефтяники предлагают более простой с точки зрения процедур вариант изменения или приостановления соответствующего пункта постановления правительства. «Поручение Совбеза ускорить принятие закона о безопасности объектов в ТЭК способствовало бы конструктивному решению вопроса», — подтверждает один из источников «Ъ».

Структуры, охраняющие объекты ТЭКа, имеют многомиллиардные обороты.
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Так, ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России, по «Ъ-Картотеке», заработало в 2017 году 6,4 млрд руб., прибыль по РСБУ — 92 млн руб. Собственная охрана есть и у крупнейших госкомпаний — «Роснефти», «Газпрома», «Росатома», «Транснефти» и других. Выручка ФГУП «Атом-охрана» за прошлый год — свыше 5 млрд руб., прибыль — почти 181 млн руб. Борьба за рынок охранных услуг между компаниями и госструктурами в ТЭКе уже обострялась в 2013 году. Тогда принадлежащие МВД ФГУП «Охрана» и ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго хотели получить полномочия по охране всех объектов высокой и средней категории опасности, но провести такие поправки не удалось.

Юристы не считают правовую коллизию излишне сложной. Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов подчеркивает, что федеральный закон «применяется преимущественно», а не соответствующие ему нормы могут быть признаны ничтожными (недействительными). По мнению юриста, текущие проблемы нефтяников с Росгвардией выглядят следствием «некомпетентности или злоупотреблений». Не исключен, добавляет он, и конфликт интересов, поскольку служба одновременно является и проверяющим, и хозяйствующим субъектом. В то же время, отмечают юристы, ЧОПы могут оспорить предписание в суде (приостановив его действие через обеспечительные меры) или обратиться в прокуратуру.

Дмитрий Козлов

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