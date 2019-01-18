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14:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Лебединое озеро» слишком расшумелось

Что стоит за конфликтом Сергея Полунина с Парижской оперой.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Парижская опера пока не объявила, будет ли искать замену отстраненному от выступления танцовщику Сергею Полунину. В пресс-службе ждут списка новых составов. Официально скандал исчерпан, но о его последствиях мы еще услышим — считает Мария Сидельникова.

Свой двойной юбилейный сезон — 350-летие Парижской оперы и 30-летие открытия Opera Bastille — главный французский театр начал с двойного скандала. Сначала на парадную лестницу Opera Garnier выкатили два гигантских тракторных колеса в золоте, сделанных художником Клодом Левеком.

Инсталляция называется «Сатурналии» и простоит весь год; помимо колес есть еще неоновые лампы и корона с шипами, венчающая Opera Bastille, но это не вызвало шок, а колеса — да. «Позор! Безвкусица! Шины “Мишлен”», — шипели по соцсетям.

Но не успели французы в полной мере разругаться на тему, место ли современному искусству Левека в исторических интерьерах Opera Garnier, как разгорелся новый скандал: Парижская опера отозвала приглашение танцовщика Сергея Полунина из-за его публичных высказываний. И здесь реакция парижского балетного мира была единодушной: «гомофобу» и «сексисту» не место на главной сцене Франции.

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Новость о том, что худрук балетной труппы Орели Дюпон позвала Сергея Полунина выступить в качестве приглашенного артиста в «Лебедином озере», продержалась около 48 часов. Ее огласила в своем Twitter балетный критик Le Figaro Ариан Бавелье, она же сообщила о том, что решение отменили (12 января, когда руководительница разослала негодующей труппе соответствующее письмо). Затем опера официально заявила, что «публичные высказывания Сергея Полунина не соответствуют ценностям ни Орели Дюпон, ни Парижской оперы». «Он не дает комментариев», — ответила агент Сергея Полунина на просьбу «Ъ» прокомментировать ситуацию.

Партию главного провокатора и тролля в Instagram Сергей Полунин успешно исполняет с ноября прошлого года. До этого его аккаунт был бесконфликтной хроникой его творческой и светской жизни. Но последние два месяца (это совпало с получением российского гражданства) — что ни сообщение, то скандал: Путин, Трамп, Украина, гомосексуалисты, толстые люди. Справедливости ради стоит отметить, что в отличие от англоязычной прессы, которая реагировала на едва ли не каждый пост Полунина о политике, французским газетам до этого не было никакого дела. Да и сейчас претензии к его политическим пристрастиям — существенный, но довесок. Мол, а еще он любит Путина.

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Шум в сети, неожиданный по меркам привыкших к коммуникационной сдержанности парижских артистов, поднял «сюжет» труппы Адриен Кувез. На пост, в котором Полунин, обращаясь к артистам балета, пишет «мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух», Кувез ответил: «Парижская опера, приглашать подобного типа в 2019 году в Париж — это невозможно. Наша компания проповедует ценности уважения и терпимости».

Этому человеку нечего делать рядом с нами.

На критику полных людей («предлагаю давать подсрачники, когда видите жирных людей, это поможет им и подтолкнет решиться скинуть жир» — вскоре пост был удален, никаких извинений не последовало) отреагировала этуаль труппы Людмила Пальеро. Темы щекотливые, высказывания неполиткорректные, слова оскорбительные. Да, физическая форма — это сугубо балетная тема и балетный жаргон. В репетиционном классе и раздевалках можно услышать и не такое, и артисты, в том числе и французские, выросли на этих ругательствах (про то, как благим матом орал Нуреев и чем швырялся на репетициях, до сих пор слагают легенды). Но это кухня. А социальные сети сегодня — это уже сцена с огнями рампы.

Не исключено, что Полунину в Париже было не до «Лебединого озера». 5 января (то есть еще до скандала) французский режиссер Даниэль Арбид объявила о том, что он исполнит главную роль в ее фильме «Обыкновенная страсть».

Сыграет русского любовника. Съемки начнутся в Париже со дня на день. Замену Полунину пока не ищут, только дублера.

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Как отразится этот скандал на карьере Полунина, покажет время. Его балетная слава из последних сил держится на сенсации десятилетней давности, когда в 19 лет мальчик из Херсона стал самым молодым премьером Королевского балета. В 22 года он со скандалом ушел из театра. Дальше — наркотики, татуировки, кино, гламур, кратко — Театр Станиславского и Игорь Зеленский, который до сих пор поддерживает своего протеже и дает ему сцену в Мюнхене, где сейчас руководит (19 и 20 января Полунин танцует там «Раймонду», в марте — «Спартак»). По сути, это единственная возможность увидеть Полунина в классических балетах. Он не прикреплен ни к одной труппе, у него нет репетиционной базы, и о его физической форме судить сложно. Личный проект-антреприза Полунина (вскоре он выступит в Москве с премьерой «Sacre») подпитывается его скандальной репутацией, критика у него, мягко говоря, неважная.

Что именно стало последней каплей для Орели Дюпон и как она раньше могла не знать о высказываниях танцовщика, непонятно. Но и ей тоже досталось сполна. Позиции руководительницы не слишком сильны, ее менеджерские способности и артистические вкусы ставятся под сомнение, в том числе и самими артистами (не утих еще скандал с внутренним расследованием, которое выявило недовольство большей части труппы). А тут на тебе: приглашение «гомофоба» и «сексиста». Хуже только расизм. Вспомните историю с Джоном Гальяно — и то, как долго он за нее расплачивался, прежде чем мир моды принял его обратно.

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