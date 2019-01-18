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02:51 (мск), источник: РИА Новости

Центр Хруничева заявил о критическом состоянии оборудования на модуле МКС

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Оборудование на первом модуле Международной космической станции — функционально-грузовом блоке «Заря», запущенном в ноябре 1998 года, работает за пределами гарантийных сроков, в наиболее критичном состоянии система телеметрического контроля, сообщает центр Хруничева.

Источник: Reuters

Ранее центр Хруничева со ссылкой на заместителя своего гендиректора по внешнеэкономической деятельности Андрея Панкратова сообщил о сертификации модуля «Заря» до 2028 года.

«Сертифицированный срок службы ФГБ истек в ноябре 2013 года. Значительная часть из установленного на борту электронного оборудования ФГБ находится далеко за пределами гарантийных сроков или гарантийной наработки», — говорится в тезисах доклада центра Хруничева, опубликованного на сайте академических чтений по космонавтике («Королевские чтения»), которые пройдут с 29 января по 1 февраля в Москве.

«Анализ данных по расходу ресурса работы бортовых систем ФГБ показал, что наиболее критичной является система телеметрического контроля БР-9ЦУ-8, ресурс которой выработан более чем в 14 раз», — значится в документе.

Страны-партнеры по проекту договорились об эксплуатации МКС до 2024 года, также ведутся переговоры о продлении ее полета до 2028 или 2030 года.

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