Центр Хруничева заявил о критическом состоянии оборудования на модуле МКС

Источник: Reuters

Ранее центр Хруничева со ссылкой на заместителя своего гендиректора по внешнеэкономической деятельности Андрея Панкратова сообщил о сертификации модуля «Заря» до 2028 года.

«Сертифицированный срок службы ФГБ истек в ноябре 2013 года. Значительная часть из установленного на борту электронного оборудования ФГБ находится далеко за пределами гарантийных сроков или гарантийной наработки», — говорится в тезисах доклада центра Хруничева, опубликованного на сайте академических чтений по космонавтике («Королевские чтения»), которые пройдут с 29 января по 1 февраля в Москве.

«Анализ данных по расходу ресурса работы бортовых систем ФГБ показал, что наиболее критичной является система телеметрического контроля БР-9ЦУ-8, ресурс которой выработан более чем в 14 раз», — значится в документе.