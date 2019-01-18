Финскую журналистку разочаровал вкус российских продуктов

Источник: РИА Новости

«Будучи финкой, проживающей в Москве, я могу сказать, что изучение “даров” магазинов временами можно сравнить с посещением комнаты смеха в парке развлечений, увешанной кривыми зеркалами», — написала Няккий.

По словам журналистки, продукты в магазинах выглядят так же, как в Финляндии, однако вкус у них другой. «Речь идет не о подделке, а о продукции “Валио” (финская компания — ред.). Сыры “Ольтерманни” внешне очень похожи на финские, но не на вкус», — утверждает журналистка.

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Причину таких различий она видит в продуктовом эмбарго, из-за которого многие компании перенесли свое производство в Россию.

«В целом, хорошая попытка. Однако получается, что гарантией финского качества являются российские коровы, питающиеся российскими кормами. У молока не противный вкус, но, опять же, другой», — делится впечатлениями журналистка.

По ее словам, она очень обрадовалась, когда увидела «многообещающую упаковку» с киселем, на которой была надпись «настоящий финский продукт», хотя особой надежды, как отметила Няккий, у нее все равно не было.

«Я отнесла сокровище домой, открыла его и налила темно-синюю жидкость в стакан. Подняла стакан, словно с кем-то чокаясь, и сделала глоток. К моему удивлению, я почувствовала на языке знакомый вкус. Да, это тот самый продукт, который продается в Финляндии как черничный кисель, и которым я заливаю овсяную кашу во время завтрака» — констатировала Няккий.