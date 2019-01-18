На МКС обнаружили более ста видов бактерий, грибов и дрожжей
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ученые Института
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ученые Института
«Всего в среде обитания МКС было обнаружено более 100 видов микроорганизмов, из них 66 видов бактерий и 34 вида грибов (среди последних — 2 вида дрожжей и 2 вида дрожжеподобных грибов)» — говорится в тезисах доклада ИМБП, опубликованного на сайте академических чтений по космонавтике («Королевские чтения»), которые пройдут с 29 января по 1 февраля в Москве.
Среди бактерий в них доминировали постоянные обитатели слизистых оболочек и кожных покровов человека — представители родов Staphylococcus, Corynebacterium, Micrococcus. Кроме того, в среде обитания МКС часто обнаруживали спорообразующие бактерии рода Bacillus, а также грамотрицательные неферментирующие бактерии.
По данным специалистов ИМБП, грибы в среде обитания МКС отличаются значительным разнообразием. Наиболее широко в пробах представлены микромицеты родов Aspergillus, Penicillium и Cladosporium.
«Эти микроорганизмы — гетеротрофы, способные активно развиваться на полимерных материалах природного и искусственного происхождения, вызывая их повреждения, заслуживают самого серьезного внимания в отношении возможности экологической экспансии в замкнутом объеме длительно действующего космического объекта», — подчеркивается в докладе.