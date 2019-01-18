Министр отказался считать вино причиной пьянства

Источник: AP 2019

По словам политика, алкогольная зависимость — серьезная проблема, особенно среди молодежи. «Это реальная проблема, но я никогда не видел, насколько знаю, чтобы молодые люди покидали ночной клуб пьяными, потому что пили Кот дю Рон», — сказал Гийом.

Министр считает, что основная причина пьянства — это другие алкогольные напитки и смешанные из них коктейли.

«Я не думаю, что вино сравнимо с другими видами спиртного», — отметил он.

После этих слов Гийома начали активно критиковать. Так, вице-президент Национальной ассоциации по предупреждению алкоголизма и наркомании Бернард Бассе сообщил, что согласно исследованиям вином напиваются 18 процентов молодых людей. По данным французского Центра мониторинга за наркотиками и зависимостями (OFDT), 25 процентов признаются, что пьянеют от шампанского.

«Вино — такой же алкоголь, чтобы напиться», — подчеркнул Бассе.

The Local отмечает, что в прошлом году за похожее заявление раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства заявил журналистам, что пьет вино за обедом и ужином, и посоветовал людям, выступающим за ужесточение контроля за рекламой алкоголя, «дать французам передышку».