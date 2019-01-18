Министр отказался считать вино причиной пьянства
Вино, в отличие от других алкогольных напитков, редко является причиной серьезного пьянства. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Дидье Гийом,
Вино, в отличие от других алкогольных напитков, редко является причиной серьезного пьянства. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Дидье Гийом,
По словам политика, алкогольная зависимость — серьезная проблема, особенно среди молодежи. «Это реальная проблема, но я никогда не видел, насколько знаю, чтобы молодые люди покидали ночной клуб пьяными, потому что пили Кот дю Рон», — сказал Гийом.
«Я не думаю, что вино сравнимо с другими видами спиртного», — отметил он.
После этих слов Гийома начали активно критиковать. Так,
The Local отмечает, что в прошлом году за похожее заявление раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства заявил журналистам, что пьет вино за обедом и ужином, и посоветовал людям, выступающим за ужесточение контроля за рекламой алкоголя, «дать французам передышку».
По данным Всемирной организации здравоохранения, во Франции наблюдается один из самых высоких показателей потребления алкоголя в Европе: выше только у Эстонии, Литвы и Чехии. При этом вино составляет 58 процентов всего потребляемого в стране спиртного, отмечают в OFDT.