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12:48 (мск), источник: РИА Новости

«Бог не любит «контрольных закупок»: какая вода на Крещение святая

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Алексей Михеев. Сегодня у православных верующих — крещенский сочельник, день, когда во всех храмах в первый раз совершается великое освящение воды (второе будет в сам праздник Крещения Господня). В народе этой воде приписывают и способность исцелять от всех болезней, и чудесное свойство не портиться. А еще считают, что ночью после сочельника вся вода — и в кранах, и в водоемах — освящается сама собой.

Источник: РИА Новости

Так ли это и к чему приведут попытки проверить ее святость — в материале РИА Новости.

Фонтан святой Софии

Праздник Крещения Господня, или Богоявления — воспоминание дня, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан, где принял крещение от пророка Иоанна — в России традиционно предваряется «навечерием», или крещенским сочельником. С древних времен в оба эти дня совершается Великое освящение воды. Сегодня ей окропляют жилища и пьют натощак, а раньше в этой воде крестили новых членов Церкви. Просто купаться в крещенской воде, как заведено в наши дни, было немыслимо — к ней относились как к великой святыне.

Изначально воду на Богоявление просто набирали для питья. В IV веке святитель Иоанн Златоуст говорил об особом знамении — эта вода не портилась. Традиция совершения особой молитвы на освящение воды в этот день появилась в Антиохии в V веке и постепенно распространилась по всему христианскому миру, хотя еще век спустя в Константинополе богоявленской считали воду, набранную в ночь праздника из фонтана перед храмом святой Софии. По этим свидетельствам видно, что воду набирали для питья, а не купались в ней.
Иеромонах Геннадий (Войтишко)
руководитель информационной службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата

Море, полное рыб

Практика освящения морских и речных вод, распространенная сегодня в России, также не имеет ничего общего с традициями древней Церкви. «В чине освящения воды ничего не говорится о погружении в эту воду, купании в ней — только о питье и окроплении домов. Поэтому и вода для такого освящения должна быть питьевой — не соленой морской, не болотной или грязной речной», — отмечает священнослужитель.

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Купания в крещенской воде неоднократно осуждались церковными авторами и специалистами по богослужебному уставу. Отец Геннадий напоминает, что ныряние в водоем за крестом, брошенным туда священником (обычай, распространенный сегодня в Греции), тоже не несет духовной пользы, а оправдывать освящение морей тем, что в них плавают рыбы, которых потом можно съесть, совершенно дико.

«Ни о каких рыбах в воде, освященных на Богоявление, и прочей чепухе речи нет ни в одном источнике. После ныряния за крестом освящение морской воды с целью освящения рыбы — очередная греческая богословская новость», — убежден иеромонах.

Не ждать манны с неба

Но обязательно ли каждый год заново освящать воду и нельзя ли освятить все источники раз и навсегда? Чем отличается вода крещенского сочельника от воды, освященной на само Крещение, и обе они — от той воды, которая каждую неделю освящается в храмах в течение всего года? Ничем. Дело только в отношении к событию, которое произошло в Палестине на заре новой истории.

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«Вся наша жизнь наполнена повторяющимися событиями. Так, мы вынуждены изо дня в день есть, работать, напоминать другим о том, что мы их любим, ходить каждый год на дни рождения. Но мы всегда знаем, что день рождения своего ребенка куда важнее. Так же и тут — есть великое освящение воды, когда мы вспоминаем: сам Христос показал, как нужно креститься, освятил Своим естеством воды. Но при этом оно нисколько не умаляет обычного водосвятного молебна», — размышляет клирик Свято-Пантелеимоновского храма города Орска священник Александр Курсаков.

К утверждению, что в ночь на праздник Богоявления вода таинственным образом освящается сама собой, он относится с изрядным скепсисом и призывает «не искушать Господа Бога попусту». «Для евреев в пустыне чудом была манна, падавшая с неба, а для их детей, кроме манны другой еды не видевших, чудом было то, что еду надо закопать в землю, чтобы вырастить новую. Но это не повод идти в пустыню, чтобы посмотреть, дадут ли тебе манну, когда нечего есть», — продолжает он.

Почему вода портится

«Мои бабушки рассказывали, как в военные годы набирали святую воду в родниках, водоемах… И она действительно не портилась и творила чудеса, потому что Бог желал утешить Своих детей в тяжелые времена. Но если сейчас набрать воды из крана, который не меняли 50 лет, и сказать: “вот я сейчас проверю, как Господь воду освящает и будет ли она святой”, — ну есть такие, которые ставят эксперименты и через полгода получают протухшую воду. Только где тут вера?» — недоумевает отец Александр.

Бог, по его словам, творит чудеса для верующих. Или для неверующих — в том случае, если им это полезно.

А на «контрольную закупку» Он не подписывался. Поэтому так делать не надо. Нет ни одного случая, когда человек искушал Бога и это закончилось чем-то позитивным.

«И нас, грешных, освятит»

Настоятель одного из храмов российского юга накануне сочельника с горькой иронией написал на своей страничке в фейсбуке, что «правильное смешение» воды, освященной за два крещенских дня, стало куда важнее воспоминания о том, как зародилось одно из главных таинств христианской веры. Но в то же время без праздничного чина освящения воды обойтись сложно, считает бывший ректор Якутской духовной семинарии игумен Андрей (Мороз). По его мнению, заниматься «важными смыслами» без напоминаний и действия сложно:

Вот пришли мы за водичкой, услышали в храме слова пророков о пришествии Христа, молимся, прославляем сошедшего в воды иорданские Иисуса, сделавшего это нас ради и нашего ради спасения, понесли в дом водичку, благодаря которой целый год будем помнить о Его к нам снисхождении, — и так верим, что эта водичка, которую освятил Христос, и нас, грешных, освятит.
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