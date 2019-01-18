Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Ад какой-то": Собчак сделала заявление после приезда в Киев
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Елизавета Боярская решила обучать месячного сына английскому
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
«Стерпится — слюбится»Как менялся институт брака в России
В сети обсуждают сходство Леонида Агутина и его младшей дочери
Беременная Маркл посетила организацию по спасению бездомных животных
Собчак в желто-голубом просит убежища у Порошенко - эксперт
Изнасилование в Уфе: были женщины, а не мужчины
Умерла путешественница Баба Лена
Женщина откусила булочку в ГУМе и умерла - СМИ
Нелепые образы звезд в брюках и бриджах
Как изменились звезды российского шоу-бизнеса за 10 лет (фото)
ИГ: боевики положили взрывчатку на 3 и 10 этажах в Магнитогорске
Ненависть через край: Песков говорит о россиянах
Губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
20Главные события 2018 года в фотографиях
20Взрыв газа в Магнитогорске
10:25 (мск), источник: Esquire

Астероид Апофис может столкнуться с Землей. Если это произойдет, то через 49 лет

Последствиями столкновения могут быть мощный взрыв или цунами.

Источник: СС0/Buddy_Nath

«Апокалиптический» астероид Апофис, который ученые из NASA открыли в 2004 году, может упасть на Землю в 2068 году. А в 2029 году астероид Апофис пройдет в десять раз ближе к планете, чем расстояние от Земли до Луны (38 тысяч из 384 тысячи километров). К такому выводу пришли ученые кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета в докладе для московских Королевских чтений по космонавтике, которые пройдут в конце января.

Читайте также
Открыта аномальная система, у которой четыре звезды

«Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тысяч километров (Луна удалена от Земли на 384 тысячи километров). Это сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году», — приводят выдержки из доклада «РИА Новости».

Астероид Апофис был обнаружен в 2004 году. Его размер составляет 325 метров. Свое имя он получил в честь древнеегипетского бога зла и разрушения Апопа — змея, который живет в подземном мире и пытается уничтожить Солнце. Открытие Апофеса вызвало бурную реакцию, так как, согласно расчетам тех лет, астероид должен был столкнуться с Землей в 2029 году. Позже возможность столкновения в 2029 году была исключена.

Столкновение Апофиса с Землей может привести к мощному взрыву или цунами.

Изначально ученые НАСА оценивали мощность возможного взрыва в 1480 мегатонн (Мт), потом при уточнении размеров астероида этот показатель снизился до 506 Мт.

Для сравнения, энергия взрыва ядерной бомбы «Малыш» над Хиросимой 6 августа 1945 года по разным оценкам составляет от 13 до 18 килотонн. А энерговыделение при падении Тунгосского метеорита в 1908 году оценивается в 10−40 Мт.

Если астероид упадет в море или крупное озера, велика опасность разрушительного ценами.

Читайте также:

 На реконструкцию зданий парламента выделят более 7 миллиардов рублей
C 15 апреля Москву переведут на цифровое телевещание
На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя Су-34
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске
СМИ: Зеленский опосредованно владеет тремя компаниями в РФ
В Чечне простили должникам 9 миллиардов платежей за газ
Полиция подтвердила задержание Насти Рыбки
Норвежский биатлонист пошутил про автомат Калашникова
Коэн сознался в фальсификации опроса в интересах Трампа
Спорт
«Это уже второй грех Логинова. И мы об этом ещё напишем» Норвежские организаторы травли Логинова отказались говорить, зачем это делают. Зато их коллеги молчать не стали - они будут продолжать
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Сколько могут стоить ржавые (но очень крутые) автомобили: фото Во Франции продают 81 ржавый автомобиль (эти машины были найдены несколько месяцев назад в одном из заброшенных складов). И – о ужас – владелец этой коллекции решил не восстанавливать шедевры, а просто продать их
Кино
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках Актриса вернулась к роли криминалиста Сони в шестой части телесаги о приключениях следователя Черкасова
Недвижимость
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
Популярные темы на «Детях»
Бросить ребёнка... 1420
Учусь за дочь...Или отсутствие желания у ребёнка учиться. 348
Завуч ударила пятиклассницу за рисование на уроке биологии 265
А какая она, хорошая бабушка для Вашего ребенка? 264
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь