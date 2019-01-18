Астероид Апофис может столкнуться с Землей. Если это произойдет, то через 49 лет

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«Апокалиптический» астероид Апофис, который ученые из NASA открыли в 2004 году, может упасть на Землю в 2068 году. А в 2029 году астероид Апофис пройдет в десять раз ближе к планете, чем расстояние от Земли до Луны (38 тысяч из 384 тысячи километров). К такому выводу пришли ученые кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета в докладе для московских Королевских чтений по космонавтике, которые пройдут в конце января.

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«Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тысяч километров (Луна удалена от Земли на 384 тысячи километров). Это сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году», — приводят выдержки из доклада «РИА Новости».

Астероид Апофис был обнаружен в 2004 году. Его размер составляет 325 метров. Свое имя он получил в честь древнеегипетского бога зла и разрушения Апопа — змея, который живет в подземном мире и пытается уничтожить Солнце. Открытие Апофеса вызвало бурную реакцию, так как, согласно расчетам тех лет, астероид должен был столкнуться с Землей в 2029 году. Позже возможность столкновения в 2029 году была исключена.

Столкновение Апофиса с Землей может привести к мощному взрыву или цунами.

Изначально ученые НАСА оценивали мощность возможного взрыва в 1480 мегатонн (Мт), потом при уточнении размеров астероида этот показатель снизился до 506 Мт.

Для сравнения, энергия взрыва ядерной бомбы «Малыш» над Хиросимой 6 августа 1945 года по разным оценкам составляет от 13 до 18 килотонн. А энерговыделение при падении Тунгосского метеорита в 1908 году оценивается в 10−40 Мт.

Если астероид упадет в море или крупное озера, велика опасность разрушительного ценами.